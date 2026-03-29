Nur eine Sache hält Julian Nagelsmann von noch klareren Worten ab

Johannes Vehren 29.03.2026 • 19:26 Uhr Marc-André ter Stegen fällt aktuell mit einer Oberschenkelverletzung aus. Bundestrainer Julian Nagelsmann gibt ein Update, wie es um die WM-Chancen des Torwarts steht.

Wie geht es Marc-André ter Stegen nach seiner erneuten Verletzung im vergangenen Februar? Bundestrainer Julian Nagelsmann hat ein kleines Update gegeben und über die WM-Chancen des Torwarts aufgeklärt.

Nagelsmann verriet, dass beide in einem regelmäßigen Austausch stehen und sie erst am Freitag noch telefoniert hätten. „Wir haben vorgestern kurz gesprochen. Mir gefällt, dass er immer da ist, wenn er einen Beitrag leisten kann, er bietet es immer an. Er kümmert sich nicht nur um sich, sondern auch um die Mannschaft“, verriet der Bundestrainer.

Ter Stegen seit anderthalb Jahren nur noch verletzt

Er nahm danach Stellung zu ter Stegens WM-Chancen: „Aus Respekt ihm gegenüber schließe ich das Thema nicht komplett, aber trotzdem ist die Chance sehr, sehr, sehr gering, weil man die Gesamtkonstellation von ihm betrachten muss. Er ist bereits ein Jahr raus und hat super wenig gespielt.“

Seit September 2024 absolvierte der Torwart des FC Barcelona lediglich sieben Partien und fiel monatelang aufgrund eines Patellasehnenrisses. Zwar feierte der 33-Jährige noch am Ende der vergangenen Saison sein Comeback und stand auch im Juni in der Nations League für das DFB-Team im Tor, doch die Barca-Bosse setzten ihm mit Joan Garcia einen neuen Stammtorhüter vor die Nase.

Nagelsmann: Ter Stegen? „Er ist keine 21 mehr“

Bereits in der Saisonvorbereitung verletzte sich ter Stegen am Rücken und fiel bis Dezember aus. Im Januar folgte dann die Leihe zum FC Girona, um Spielpraxis für eine WM-Teilnahme zu sammeln. Daraus wurde aber nur kurzzeitig etwas, denn nach nur zwei Spielen zog er sich die Oberschenkelverletzung zu, wegen der er bis heute ausfällt.