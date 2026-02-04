Ter-Stegen-Befürchtung bestätigt!

SID 04.02.2026 • 15:37 Uhr Marc-André ter Stegen hat sich schwer an seinem Oberschenkel verletzt. Der Nationaltorhüter wird sich am Freitag einem Eingriff unterziehen.

Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen muss zu Beginn des WM-Jahres wie befürchtet operiert werden! Der 33-Jährige werde sich am Freitag einem Eingriff an seinem verletzten Oberschenkel unterziehen, teilte ter Stegens Klub FC Girona am Mittwoch mit. Die genaue Ausfallzeit werde nach der OP bekannt gegeben, hieß es.

Der vom FC Barcelona ausgeliehene Keeper hat eine Muskelverletzung erlitten und wird wohl mindestens zwei Monate fehlen. Girona erwäge, so hieß es zuletzt in spanischen Medien, ter Stegen aufgrund der Verletzung wieder zu Barca zurückzuschicken - dies sei aufgrund einer Klausel im Leihvertrag möglich.

Bundestrainer bestätigt langen Ausfall

Julian Nagelsmann hatte bereits bestätigt, dass ihm seine Nummer eins für den Start ins WM-Jahr mit den Länderspielen am 27. März in Basel gegen die Schweiz und am 30. März in Stuttgart gegen Ghana fehlen werde.

„Das ist unglaublich bitter“, sagte der Bundestrainer und betonte: " Im Moment zählt nur: Gesund werden, in Ruhe und ohne Druck. Wir stehen alle hinter ihm."

Ter Stegen muss um WM bangen

Ob ter Stegen trotz der neuerlichen längeren Pause bei der WM im Sommer im deutschen Tor stehen kann, ist offen. Sollte ihn Girona zurück nach Barcelona schicken, wo er unter Trainer Hansi Flick keine Rolle mehr spielt, würde ihm die dringend nötige Spielpraxis für das Turnier fehlen. Diese hatte Nagelsmann als Voraussetzung für einen WM-Einsatz genannt.