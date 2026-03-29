DFB-Star droht WM-Aus!

Johannes Vehren 29.03.2026 • 16:54 Uhr Nationalspieler Felix Nmecha fällt derzeit mit einer Außenbandverletzung aus. Bundestrainer Julian Nagelsmann verrät, dass der Mittelfeldspieler sogar die WM verpassen könnte.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat ein Update zum aktuell verletzten Felix Nmecha gegeben und berichtet, dass hinter dem Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund ein großes Fragezeichen für die Weltmeisterschaft im Sommer steht.

„Er hat eine Verletzung, die nicht gut ist für uns. Sie benötigt eine gewisse Zeit, um zu heilen, oder man zumindest probieren kann, wieder zu spielen“, erklärte Nagelsmann am Tag vor dem Testspiel gegen Ghana (Montag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Nmecha-Ausfall „wäre schon ein herber Verlust“

Er fügte hinzu: „Dann ist es aber nicht garantiert, dass er schmerzfrei ist oder der Körper den Schmerz toleriert. Das ist schon eine Verletzung, die nicht ohne ist, und es besteht zweifelsfrei die Gefahr, dass er die WM nicht spielen kann.“

Dennoch betonte der Bundestrainer, dass auch noch Hoffnung bestehe, dass Nmecha in den USA, Kanada und Mexiko dabei sein könnte: „Er hat einen guten Körper und eine gute Muskulatur. Er ist heiß, die WM zu spielen. Es wäre schon ein herber Verlust, wenn er das nicht tun könnte.“

WM 2026: Nagelsmann plant mit allen Szenarien

Abschließend verriet Nagelsmann, dass er, Nmecha und die Ärzte zwar optimistisch seien, aber man trotzdem mit allen Szenarien planen müsse, wozu auch ein WM-Ausfall gehören würde.