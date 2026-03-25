DFB-Talent in Topform - doch kein Anruf von Nagelsmann

SID 25.03.2026 • 05:55 Uhr Nicoló Tresoldi sorgt derzeit in Belgien für Furore. Auf einen Anruf von Bundestrainer Julian Nagelsmann wartet er aber vergeblich.

Stürmerhoffnung Nicoló Tresoldi muss weiter auf eine Nominierung durch Bundestrainer Julian Nagelsmann warten. „Bei mir hat sich keiner gemeldet“, sagte der Deutsch-Italiener, der zuletzt immer wieder auch mit einem Verbandswechsel geliebäugelt hatte, am Dienstag bei der deutschen U21 angesprochen auf eine mögliche WM-Chance beim DFB-Team.

Beim FC Brügge in Belgien dreht Tresoldi derzeit zumindest richtig auf, traf in den letzten sieben Spielen sieben Mal und führt mit 13 Toren die Torschützenliste der Jupiler Pro League an.

„Das hätte ich zu Saisonbeginn nicht gedacht“, sagte der immer gut gelaunte Angreifer: „Unser Ziel ist es, Meister zu werden. Und wenn ich am Ende die meisten Tore schießen kann, noch besser.“

Im Sommer 2025 war der mittlerweile 22-Jährige kurz nach dem verlorenen Finale bei der U21-EM in der Slowakei für 7,5 Millionen von Hannover 96 nach Belgien gewechselt, sorgte dort zuletzt sogar in der Champions League für Furore.

Tesoldi zeigt es Kritikern: „War die richtige Entscheidung“

„Viele meinten, dass es vielleicht nicht der richtige Weg ist, dass ich hätte in Deutschland bleiben müssen. Aber ich hatte ein gutes Bauchgefühl, es war die richtige Entscheidung“, sagte Tresoldi.