DFB-Team beschert gute Quote

SID 28.03.2026 • 09:47 Uhr Den Sieg in Basel verfolgten in der zweiten Halbzeit über sieben Millionen Zuschauer im TV.

Der wilde Start der deutschen Nationalmannschaft ins WM-Jahr hat dem übertragenden Sender RTL eine gute Einschaltquote beschert. Die erste Halbzeit des Länderspiels in Basel gegen die Schweiz (4:3) verfolgten 6,005 Millionen Zuschauer.

Das entspricht einem Marktanteil von 25,6 Prozent. In der zweiten Hälfte schalteten sogar 7,122 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei 34,1 Prozent. Da konnte keine andere Sendung am Freitagabend mithalten.