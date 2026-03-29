DFB-Team: Dieser Torhüter spielt gegen Ghana

SPORT1 29.03.2026 • 16:20 Uhr Julian Nagelsmann gibt auf der Pressekonferenz den Torhüter für das Testspiel gegen Ghana bekannt.

Torwartwechsel bei der deutschen Nationalmannschaft: Alexander Nübel wird statt Oliver Baumann im Länderspiel gegen Ghana am Montag (20.45 Uhr/im LIVETICKER) bei seinem Heimspiel in Stuttgart zwischen den Pfosten stehen. Das bestätigte Bundestrainer Julian Nagelsmann am Sonntag.

„Es ist kein Casting auf der Torwart-Position, sondern eine Belohnung für die gute Leistung über einen langen Zeitraum. Deswegen bekommt er hier sein Heimspiel“, sagte Nagelsmann.

Nübel freut sich auf sein „Wohnzimmer“

„In den letzten Monaten hat Alex nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Er ist loyal gegenüber Olli und ist wichtig für das Torwartteam“, ergänzte der Bundestrainer.

Für Nübel wird es das dritte Länderspiel sein. Zuletzt stand der 29-Jährige im November 2024 in Ungarn (1:1) im deutschen Tor. „Ich freue mich extrem, das ist ja quasi mein Wohnzimmer. Ich kann es kaum erwarten, zu spielen“, sagte Nübel.

Nach dem Rücktritt von Manuel Neuer und der Verletzung von Marc-André ter Stegen ist Baumann bei Nagelsmann mit Blick auf die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) die Nummer eins, Nübel sein erster Vertreter. Diese Rangfolge bestätigte Nagelsmann noch einmal.

Einsatzgarantie für Undav

Im letzten Länderspiel vor der Kader-Nominierung am 12. Mai verzichtet er auf große Veränderungen gegenüber dem Sieg am vergangenen Freitag in der Schweiz (4:3), ein paar Wechsel könnte es aber geben.

„Wir müssen ein bisschen mehr rotieren, um ein paar Spieler zu steuern“, sagte Nagelsmann, der Deniz Undav „Einsatzminuten“ garantierte, „weil er es sich verdient hat“.