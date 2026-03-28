DFB-Team: Musiala? So unterstützt ihn Florian Wirtz

Johannes Vehren 28.03.2026 • 12:35 Uhr Jamal Musiala kämpft wieder mit einer Verletzung und kann nicht beim DFB-Team sein. Teamkollege Florian Wirtz wird nach seiner Gala gegen die Schweiz auf Musiala angesprochen.

Florian Wirtz hat im Testspiel gegen die Schweiz mit zwei Toren und zwei Vorlagen brilliert. Nach der Partie wurde der Offensivspieler nicht nur auf seine Gala angesprochen, sondern auch auf den aktuell erneut verletzten Jamal Musiala.

Die beiden Künstler sollen eigentlich bei der anstehenden Weltmeisterschaft im Sommer ein kongeniales Duo bilden und vor allem dem Angriff ihren Stempel aufdrücken. Doch hinter Musiala steht nach seinem erneuten Ausfall ein Fragezeichen.

So unterstützt Wirtz Musiala

„Natürlich hoffe ich auch, dass er bald wieder 100 Prozent fit ist. Auch für ihn selbst“, sagte Wirtz am Freitagabend und fügte hinzu: „Ich weiß, dass wenn man lange verletzt ist, das nicht schön ist. Man will einfach wieder zurück auf den Platz, ohne Probleme spielen und natürlich kann er uns sehr gut helfen.“

Wirtz würde sich sehr darüber freuen, wenn er bald wieder mit Musiala auf dem Platz stehen könnte. Dabei versucht er, ihn zumindest aus der Ferne mental zu unterstützen: „Ich versuche immer zu fragen, wie es aussieht und ihm alles Gute zu wünschen und hoffe für ihn, dass er bald wieder bei 100 Prozent ist.“

Nagelsmann gibt bei Musiala einen Zeitplan vor

Einen Tag vor dem Spiel äußerte sich auch Bundestrainer Julian Nagelsmann zu Musiala und sagte: „Er hat nicht mehr so viel Zeit, das steht außer Frage.“