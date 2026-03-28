DFB-Team: Nagelsmann wird bei Undav deutlich

Johannes Vehren 28.03.2026 • 10:59 Uhr Beim erfolgreichen Testspielsieg in der Schweiz kommt Deniz Undav nicht zum Einsatz. Stattdessen wird Nick Woltemade eingewechselt. Nach der Partie wird Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Nachfrage sehr deutlich.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seine Stürmer-Entscheidung beim 4:3-Testspielsieg gegen die Schweiz verteidigt. Nachdem Kai Havertz in der Startelf stand, wurde er in der 63. Minute durch den kriselnden Nick Woltmade ersetzt. Der treffsicherste deutsche Angreifer, Deniz Undav (18 Bundesligatore), saß die komplette Spielzeit auf der Bank.

Nagelsmann wurde nach der Partie im RTL-Interview darauf angesprochen, warum es kein Undav-Spiel gewesen sei. „Es war ein super intensives Spiel, was Anlaufen angeht. Deniz hat super viele Qualitäten, gerade wenn man selber viel den Ball hat und viel kontrollierten Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte. Es war ein Umschaltspiel mit vielen Balleroberungen und schnellem Nach-vorne-Kommen. Nick hat bei uns eine super Quote, hat in Newcastle gerade keinen leichten Stand“, erklärte der Coach.

Undav oder Woltemade? Nagelsmann erklärt Plan

Er führte weiter aus: „Jetzt habe ich eben die Wahl, einem Top-Stürmer, der gut drauf ist, noch weiter Selbstbewusstsein zu geben, oder einen Top-Stürmer, der gerade nicht ganz gut drauf ist, fallen zu lassen. Ich werde mal ein paar Psychologen fragen, was die sagen. Wahrscheinlich das Gegenteil von mir. Das ist ja das Hobby der Psychologen, die nicht im Amt sind, dass sie gerne immer das Gegenteil von allen Trainern behaupten.“

Nagelsmann betonte, es sei ratsam, dass Woltemade beim DFB-Team wieder zu alter Form zurückfinde, „weil bei Newcastle läuft es nicht 100 Prozent rund“. Der Bundestrainer betonte, dass Undav eh einen Run habe, „ob er jetzt heute spielt oder nicht, wird er in seinem Selbstvertrauen jetzt für diese Woche nichts ändern“.

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