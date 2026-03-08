DFB-Team: Undav-Rückkehr? Klare Forderung an Nagelsmann

Vincent Wuttke 08.03.2026 • 16:43 Uhr Deniz Undav lässt mit Aussagen in Richtung Julian Nagelsmann aufhorchen. Im SPORT1-Doppelpass reagieren die Experten.

Die Ansage von Deniz Undav in Richtung Julian Nagelsmann war deutlich. Unter der Woche klärte der Stürmer des VfB Stuttgarts über sein Verhältnis zu dem 38-Jährigen auf: „Ich habe mit dem Bundestrainer seit der Winterpause kein Gespräch gehabt. Er braucht auch nicht mit mir zu reden.“

Dafür hat Undav im SPORT1-Doppelpass nun großen Zuspruch erhalten. Gleich mehrere Experten formulierten eine klare Forderung.

So kommentierte Thomas Doll, ehemaliger Trainer des HSV und des BVB: “Er hat mittlerweile 15 Tore erzielt. Er ist der beste deutsche Torschütze. Ich denke, er ist ein sehr, sehr interessanter Spieler. Er kann aus der Tiefe kommen, aber auch vorn drin spielen. Er setzt seine Leute hervorragend ein. Also hat er gute Chancen, mitzugehen im Sommer.“

Undav? „Kein Ja-Sager“

Der 59-Jährige, seit Juni 2024 ohne Trainerjob, bewundert Undavs klare Aussagen zum Thema Nationalelf. „Er gibt jedes Wochenende die richtigen Argumente und er ist kein Ja-Sager. Also so ein Interview zu geben – Hut ab. Auch zu sagen, er braucht mich nicht anrufen, ich versuche, mit Leistung zu überzeugen, und an mir kann er nicht vorbei – das zeugt von einem gesunden Selbstbewusstsein.“

Undav kommt in dieser Saison auf 34 Pflichtspiele für die Schwaben. Er schoss 19 Tore und gab zudem 12 Vorlagen.

Sein bislang letztes Länderspiel hatte der 29-Jährige am 28. Juni 2025 beim 0:2 gegen Frankreich absolviert. In den vergangenen sechs Spielen wurde der Stürmer nicht in den DFB-Kader berufen.

Effenbergs Rat an Undav

Auch SPORT1-Experte Stefan Effenberg kann Undavs Aussagen verstehen. „Es wurde gesagt, es geht um das Leistungsprinzip. Das wurde wieder ausgerufen und er bringt die Leistung. Dann kann ich schon verstehen, wenn Undav sich mal äußert und sagt: ‚Meinen Namen höre ich zu wenig oder ich werde gar nicht genannt.‘“

Der Ex-Nationalspieler rät dem Stuttgarter: „Allerdings sollte er sich davon nicht beeinflussen oder irritieren lassen, sondern soll genauso weiterspielen bis zum Schluss. Wenn er dann nicht nominiert wird ... Ich glaube, dann wird überall ein großes Unverständnis sein.”

Immerhin betonten die Experten, dass Deutschland aktuell außer Undav keinen Torjäger in Topform hat. Nick Woltemade strauchelt bei Newcastle, Niclas Füllkrug ist bei Milan Edeljoker, Jonathan Burkardt war in Frankfurt lange Zeit verletzt und Tim Kleindienst fehlt nach zwei Knie-Operationen immer noch in Gladbach.