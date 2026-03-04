Kein Kontakt zu Nagelsmann? Diese Undav-Worte haben es in sich

Maximilian Huber , Martin Quast 04.03.2026 • 22:20 Uhr Deniz Undav verrät, dass er im Moment keinen Kontakt zu Bundestrainer Julian Nagelsmann habe. Der Offensivspieler bedauert es, in Betracht auf einen Platz im deutschen WM-Kader noch immer unter dem Radar zu fliegen.

Mit wettbewerbsübergreifend 18 Toren und elf Vorlagen befindet sich Deniz Undav in einer hervorragenden Verfassung. Einen WM-Kaderplatz hat der Offensivspieler des VfB Stuttgart aber noch nicht sicher. Wie der 29-Jährige am Mittwoch verriet, habe er zurzeit nicht einmal Kontakt mit Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Dass er trotz seiner fabelhaften Zahlen mit Blick auf eine WM-Teilnahme noch immer unter dem Radar fliege, bedauert Undav sehr. „Es ist schade, dass ich mich immer rechtfertigen muss. Ich zeige mich auf dem Platz. Ich habe die meisten Tore (aller deutschen Top-Stürmer; d. Red.) und bin international auf dem zweiten Platz, was Scorer angeht. Es ist nicht meine Entscheidung. Wenn es nach mir geht, bin ich dabei. Bis zur Nominierung sind es noch zwei oder drei Wochen. Ich bin ganz entspannt“, sagte Undav im Gespräch mit Sky.

Undav: „Mein Name fällt zu selten“

Der 29-Jährige fühlt sich in der Öffentlichkeit zu wenig gesehen. Kritik, dass er kein echter Mittelstürmer sei, will und kann Undav nicht verstehen. „Was ist denn ein Mittelstürmer? Ein Mittelstürmer ist der, der trifft. Ich habe die beste Quote, deswegen verstehe ich immer nicht, wenn man über andere Stürmer redet und nicht über mich“, sagte er am Rande eines VfB-Pressetermins, an dem auch SPORT1 teilnahm.

Mit 29 Scorerpunkten ist Undav mit Abstand der torgefährlichste deutsche Spieler in Europas Top-5-Ligen. Unter Sebastian Hoeneß kommt der 29-Jährige meist als hängende Spitze oder Stoßstürmer zum Einsatz, auch auf der Position des Zehners hat Undav große Qualitäten.

Die Diskussion, ob er nun ein echter Neuner sei oder nicht, gehe ihm „auf den Zeiger. Ich hätte gedacht, dass es in dem Moment, wo ich so gut score, aufhört. Ich bin ein guter, klassischer Stürmer, der auch ein guter Zehner sein kann. Ich bin Stürmer, ich treffe und kann vorbereiten. Meiner Meinung nach fällt mein Name zu selten.“

Nagelsmanns „Problemposition“? So reagiert Undav

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Undav in seinem viel zitierten kicker-Interview in Bezug auf Spieler-Beobachtungen erwähnt. „Wenn ich nach Stuttgart fahre, weiß ich ganz genau, was ein Angelo Stiller und ein Deniz Undav spielen. Das ändert sich nicht mehr, und das ist auch bei Niclas Füllkrug so“, sagte Nagelsmann.

Zudem bezeichnete er die Mittelstürmerposition als „eine Baustelle, die wir schließen müssen“.

Undav sagte: „Ich habe das Interview nicht gelesen. Im Endeffekt bin ich ein Stürmer mit guten Statistiken. Ich liefere Woche für Woche ab und versuche mich so zu empfehlen.“

In Bezug auf den Austausch mit dem Bundestrainer ergänzte Undav: „Ich habe mit ihm seit der Winterpause kein Gespräch gehabt. Er braucht auch nicht mit mir zu reden. Meine Argumente sind auf dem Platz. Das versuche ich ihm zu zeigen. Solange ich treffe, wird es schwer werden, an mir vorbeizukommen.“