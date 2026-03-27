WM-Test: Deutschland - Schweiz LIVE im Free-TV, Stream und Ticker - Heute 1. Länderspiel im WM-Jahr

SPORT1 27.03.2026 • 17:45 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft startet mit einem Testspiel in der Schweiz ins WM-Jahr 2026. Setzt Deutschland direkt ein erstes Zeichen?

Noch bevor im Sommer die Fußball-WM in Nordamerika beginnt, absolviert die deutsche Nationalmannschaft Ende März zwei wegweisende Testspiele.

Los geht es schon heute Abend, wenn Deutschland gegen die Schweiz in Basel antritt. Anpfiff im St. Jakob-Park ist um 20.45 Uhr (im LIVETICKER). Zuletzt trafen Deutschland und die Schweiz bei der EM 2024 aufeinander; damals endete das Duell in der Gruppenphase 1:1-Unentschieden. Am Montag bestreitet Deutschland dann sein zweites Testspiel gegen Ghana. Anpfiff in Stuttgart wird ebenfalls 20.45 Uhr sein.

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Wegweisendes Duell für Bundestrainer Nagelsmann

Julian Nagelsmann wird es anders machen als der große „Täuscher“. Sepp Herberger gab in Basel 1954 den Geheimniskrämer, gegen die übermächtigen Ungarn ließ er in der Vorrunde seine B-Elf ran – zwei Wochen später wurde Deutschland gegen den geblendeten Topfavoriten erstmals Weltmeister. Nagelsmann dagegen wird seine WM-Karten auf dem Weg zum fünften Stern schon im St. Jakob-Park aufdecken – auf bis zu neun Positionen.

„Experimentieren“, betonte der Bundestrainer vor dem ersten Härtetest beim WM-Teilnehmer, „werden wir nicht mehr!“ Heißt: So wie sein März-Kader mit dem Aufgebot für den „American Dream“ schon „artverwandt“ ist, so wird die Elf am Freitag schon derjenigen ähneln, die am 14. Juni in Houston gegen Neuling Curaçao auf die „Route 26“ geht.

Im Tor steht Oliver Baumann, Joshua Kimmich bleibt trotz aktueller Sechser-Probleme Rechtsverteidiger. „Ich erwarte“, sagte der Kapitän, „dass sich jeder dem großen Ganzen mit 100 Prozent hingibt und sich reinwirft.“ Schon jetzt – und erst recht im Turniersommer. Das neue deutsche Wir-Gefühl, betonte Kimmich, solle dann wettmachen, dass der viermalige Weltmeister laut Nagelsmann eben „nicht den besten Kader der Welt“ hat.

Nationalspieler-Trio fehlt Nagelsmann

Nicht zur Verfügung stehen werden unter anderem Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha. Während Musiala nach seiner schweren Verletzung noch ein wenig auf der Suche nach einem Rhythmus ist, fehlen Pavlovic und Nmecha verletzungsbedingt.

Nach den Testspielen gegen die Schweiz und Ghana stehen vor WM-Start noch zwei Duelle mit Finnland und den USA auf dem Programm. In Houston wird es dann am 14. Juni für die DFB-Auswahl gegen Curacao so richtig ernst.