Geständnis live im TV: Nagelsmann hat Neuer nicht zum Geburtstag gratuliert

Julius Schamburg , Maximilian Huber 27.03.2026 • 23:36 Uhr Julian Nagelsmann wird auf den 40. Geburtstag von Manuel Neuer angesprochen. Gratuliert hat der Bundestrainer dem ehemaligen DFB-Keeper nicht.

Kuriose Szene beim Interview von Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem spektakulären 4:3 (2:2) im Testspiel gegen die Schweiz.

Moderatorin Laura Wontorra fragte Nagelsmann, ob er denn Manuel Neuer schon zu seinem 40. Geburtstag gratuliert habe. „Oh. Nein ich habe noch nicht gratuliert, ehrlich gesagt“, gestand Nagelsmann bei RTL.

Nagelsmann: „Hatten ein Spiel vorzubereiten“

Neuer, der im August 2024 nach 124 A-Länderspielen aus der Nationalmannschaft zurückgetreten war, sehe es ihm bestimmt nach, dass er „zumindest im Laufe des Tages den Kopf ein bisschen woanders hatte und wir ein Spiel vorzubereiten hatten“, meinte Nagelsmann.

Das Teammanagement der deutschen Nationalmannschaft habe dem langjährigen DFB-Keeper sicherlich gratuliert. „Ich kann mir jetzt nicht von all meinen nominierten Spielern den Geburtstag merken“, sagte Nagelsmann.