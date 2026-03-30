Nagelsmann über Tabuthema: "Weiß, welche Qual es bedeutet"

SID 30.03.2026 • 09:16 Uhr Der Bundestrainer begrüßt das Coming-out von Christian Dobrick als "sehr guten Schritt" und wünscht sich Normalität.

Julian Nagelsmann wünscht sich im Umgang mit Homosexualität im Fußball endlich Normalität.

„Ich finde es sehr schade, dass wir darüber immer noch diskutieren müssen“, sagte der Bundestrainer bei RTL/ntv anlässlich des Coming-outs des U19-Trainers Christian Dobrick vom Bundesligisten FC St. Pauli.

Nagelsmann lobt mutiges Outing

„Ich finde es sehr gut, dass er diesen Schritt gegangen ist“, betonte Nagelsmann und berichtete: „Ich habe selber homosexuelle Freunde im Freundeskreis und weiß wie es ist, lange Zeit das Gefühl zu haben, nicht darüber sprechen zu können. Welche Qual es bedeutet, es nicht ausleben zu können. Durch die Gespräche im Freundeskreis weiß ich auch, wie befreiend es ist, wenn man es ausgesprochen hat.“

Grundsätzlich sei es doch so, meinte Nagelsmann: „Es ist etwas Normales. In der Gesellschaft ist Homosexualität verankert, im Fußball dauert es noch. Das finde ich nicht richtig.“