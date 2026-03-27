Ghana-Coach Addo: Deutschland bleibt WM-Titelfavorit

SID 27.03.2026 • 05:34 Uhr Der in Hamburg geborene Nationaltrainer von Ghana Otto Addo traut Deutschland bei der WM alles zu.

Ghanas Fußball-Nationaltrainer Otto Addo blickt mit großer Vorfreude und viel Respekt auf das Duell mit der deutschen Mannschaft am Montag in Stuttgart (20.45 Uhr/ARD). „Deutschland ist immer oben mit dabei, hat sehr, sehr gute Spieler, einen sehr, sehr guten Trainer“, sagte der gebürtige Hamburger dem SID.

Dementsprechend traut er seinem Kollegen Julian Nagelsmann auch bei der WM im Sommer alles zu. „Deutschland ist immer für einen Titel gut, ich rechne immer mit Deutschland“, betonte der 50-Jährige, einstiger Bundesliga-Profi und bis 2024 Toptalente-Trainer bei Borussia Dortmund. „Das habe ich auch 2014 getan, als viele andere Zweifel hatten. Das ist eine absolute Topmannschaft.“

Addo prophezeit afrikanischen Weltmeister

Addo wird in den USA, Mexiko und Kanada zum vierten Mal bei einer WM dabei sein. 2006 in Deutschland scheiterte er als Spieler mit Ghana im Achtelfinale an Brasilien, 2022 als Nationaltrainer in Katar in der Vorrunde. 2014 war er für Ghana als Scout und Spielanalyst in Brasilien vor Ort.

Marokko hat es 2022 als bisher beste afrikanische Mannschaft ins WM-Halbfinale geschafft. „Es wird irgendwann einen afrikanischen Weltmeister geben, da bin ich mir sicher“, sagte Addo. „Je mehr afrikanische Mannschaften an der WM teilnehmen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Es war erst eine, dann waren es drei, dann fünf, jetzt sind es neun, vielleicht sogar zehn. Der prozentuale Anteil wird größer.“