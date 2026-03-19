Politik-Erklärer Nagelsmann? "Das ist nicht meine Rolle"

Julian Nagelsmann will sich im Vorfeld und auch während der WM in Nordamerika mit Einschätzungen zur Weltpolitik zurückhalten. „Als Bundestrainer ist es nicht meine Rolle zu bewerten, was auf dieser Ebene passiert. Und was passieren muss“, sagte Nagelsmann am Donnerstag bei seiner Kaderpräsentation in Frankfurt/Main.
Politik-Erklärer? „Nicht meine Rolle“
Bundestrainer Julian Nagelsmann will sich bei der WM auf den Fußball konzentrieren.
Selbstverständlich würde er sich „wünschen, dass kein Krieg herrscht, und dass er schneller zu Ende ist, als er begonnen hat. Aber ich bin leider kein Hellseher.“ Er werde „nach der WM bewerten können“, wie die Politik den Sport beeinflusst habe.
„Wenn ich einen Knopf hätte, dass ich alle Kriege beenden kann und es eine tolle WM wird mit Frieden und toller Stimmung, würde ich ihn sofort drücken“, sagte Nagelsmann. „Aber den habe ich leider nicht.“ Seine Meinung werde er ansonsten „als Privatperson äußern“.