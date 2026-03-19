Diverse unerwartete Namen: Das ist Nagelsmanns Kader

Philipp Heinemann 19.03.2026 • 14:00 Uhr Julian Nagelsmann gibt seinen mit Spannung erwarteten Kader bekannt: So sieht die deutsche Nationalmannschaft wenige Monate vor der WM aus.

Julian Nagelsmann hat den Kader für die anstehenden Länderspiele bekanntgegeben. Der Bundestrainer sorgte bei der Zusammenstellung der deutschen Nationalmannschaft dabei wie angekündigt für mehrere Überraschungen.

Der DFB-Coach setzt auf zwei Newcomer und sechs Rückkehrer. Wie schon im Vorfeld der Bekanntgabe berichtet, berief Nagelsmann den jungen Torhüter Jonas Urbig ins Team. Der Ersatzkeeper des FC Bayern ist erstmals dabei. Auch Bayerns Toptalent Lennart Karl steht vor der Premiere.

Stach zurück – auch Undav wieder dabei

Überraschend kommt vor allem die Rückkehr von Anton Stach. Der Mittelfeldspieler von Leeds United spielte zuletzt im Juni 2022 für Deutschland. Im Herbst des vergangenen Jahres hatte er sich über ausbleibende weitere Chancen beschwert – und Nagelsmann selbst hatte vor kurzem öffentlich vor allem die Schwächen Stachs betont.

Deniz Undav, der zuletzt offensiv um eine Nominierung geworben hatte, gehört ebenfalls wieder zu Nagelsmanns Aufgebot. Mit Josha Vagnoman ist ein weiterer Rückkehrer vom VfB Stuttgart dabei.

Außerdem zurück sind die zuletzt verletzt fehlenden Nationalspieler Kai Havertz (FC Arsenal) und Antonio Rüdiger (Real Madrid). Überraschend wurde zudem der ehemalige Dortmunder Pascal Groß nominiert, der mittlerweile wieder bei Brighton & Hove Albion unter Vertrag steht.

Mehrere prominente Namen sucht man in der vom DFB veröffentlichten Liste derweil vergeblich. So fehlen Maximilian Beier und Karim Adeyemi (beide Borussia Dortmund) ebenso wie Said El Mala (1. FC Köln).

DFB-Kader: Darum ist Musiala nicht dabei

Auch auf den angeschlagenen Superstar Jamal Musiala (FC Bayern) verzichtete der Bundestrainer – um diesem die Chance zu geben, seiner Leistungsgrenze wieder näherzukommen.

Ähnlich dürfte es sich bei Niclas Füllkrug verhalten, der nach diversen Verletzungen bei der AC Milan derzeit noch nicht wieder glänzen kann.

Deutschland trifft in den beiden Testspielen am 27. März auf die Schweiz und am 30. März auf Ghana.

Der gesamte Deutschland-Kader im Überblick:

TOR

Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Jonas Urbig (Bayern München)

DEFENSIVE

Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Joshua Kimmich (Bayern München), Aleksandar Pavlovic (Bayern München), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Anton Stach (Leeds United), Jonathan Tah (Bayern München), Malick Thiaw (Newcastle United), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart)

OFFENSIVE