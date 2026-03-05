Krösche schlägt Alarm: Fußball-Deutschland hat "vieles viel zu schlecht gemacht"

Jakob Lüers 05.03.2026 • 17:41 Uhr Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche teilt heftig gegen die deutsche Nachwuchsarbeit aus. Besonders eine Sache stört ihn massiv.

Markus Krösche, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, hat den DFB und dessen Arbeit der vergangenen Jahre stark kritisiert. In einigen Bereichen sei das Nationalteam „nicht mehr wettbewerbsfähig gegenüber großen Nationen“, befand Krösche am Rande des Frühjahrsempfangs der SGE.

Besonders störe den 45-Jährigen die Nachwuchsarbeit in Deutschland. „Weil wir es einfach die letzten Jahre viel zu schlecht gemacht haben, gerade auch im Verhältnis zu anderen Nationen. Deswegen hinken wir hinterher“, sagte Krösche und kritisierte auch die Trainer der Profi-Vereine: Das Interesse vieler Trainer bestünde darin, sich selbst zu entwickeln. „Dann stehen die Ergebnisse natürlich im Fokus, womit die individuelle Entwicklung von Spielern oft auf der Strecke bleibt.“

Neue U21-Liga nicht genug

Die DFL hatte am Dienstag die Einführung einer neuen U21-Liga bekanntgegeben. Doch dieser Schritt allein reicht aus Sicht von Krösche nicht aus, um im Nachwuchsbereich voranzukommen: „Wir haben noch viele Entwicklungsfelder in der Trainerentwicklung und in der Spielerentwicklung, auch da haben wir zuletzt vieles einfach viel zu schlecht gemacht.“

Die neue Liga ist ein freiwilliges Zusatzangebot für die Vereine und ergänzt das bereits bestehende Ligensystem. Zweite Mannschaften werden dabei nicht ausgegliedert. Die Teilnahme erfordert keine zusätzlichen Teams.

DFB hat „den Weg verlassen“

Frankfurts Sportvorstand bemängelte zudem, der DFB habe sich nach dem WM-Titel 2014 zu sehr auf dem Erfolg ausgeruht - die Folgen davon bekommt er mehr als zehn Jahre später zu spüren. „Ich glaube, dass wir seit diesem Moment so ein bisschen den Weg verlassen haben. Wenn du erfolgreich bist, dann machst du meistens die größten Fehler“, denkt Krösche.