Stefan Raab und "Bully" Herbig kommentieren Deutschland-Spiel!

Die Entertainer Stefan Raab und Michael „Bully“ Herbig werden das Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Schweiz kommentieren.
Raab und Herbig kommentieren DFB-Spiel
Das Duo ist am Freitag ab 20.30 Uhr im kostenfreien Spezial-Stream auf RTL+ sowie auf dem YouTube-Kanal von RTL Sport zu hören und bei zwischenzeitlichen Einblendungen auch zu sehen. „Live, ungefiltert und garantiert unterhaltsam“, kündigt RTL die Sonderübertragung an.
Raab und Herbig: Dieses Duo gabs im Fußball schon einmal
Raab und Herbig feiern damit nach mehr als 23 Jahren ihr Comeback als Fußball-Kommentatoren. Am 9. November 2002 hatte das Duo schonmal gemeinsam den Bundesliga-Klassiker zwischen Bayern München und Borussia Dortmund auf launige Art und Weise kommentiert.
Durch die reguläre Übertragung bei RTL führt am Freitagabend Moderatorin Laura Wontorra gemeinsam mit den Experten Lothar Matthäus und Edin Terzic, kommentieren wird Wolff-Christoph Fuss.
Die Sendung beginnt dort um 20.15 Uhr, Anstoß des Testspiels im St. Jakob-Park von Basel ist um 20.45 Uhr. Außerdem sicherte sich RTL für den Herbst die Rechte für drei Partien der DFB-Auswahl in der Nations League. Dementsprechend zeigt der Sender am 24. September das Gastspiel in den Niederlanden, auch die Auswärtsspiele in Griechenland (4. Oktober) und Serbien (13. November) sind zu sehen. Die restlichen Partien teilen ARD und ZDF unter sich auf.