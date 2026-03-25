Stefan Raab und "Bully" Herbig kommentieren Deutschland-Spiel!

SID 25.03.2026 • 10:13 Uhr Die Zuschauer bekommen beim Länderspiel eine ganz besondere Übertragung geboten. Es soll lustig werden.

Die Entertainer Stefan Raab und Michael „Bully“ Herbig werden das Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Schweiz kommentieren.

Das Duo ist am Freitag ab 20.30 Uhr im kostenfreien Spezial-Stream auf RTL+ sowie auf dem YouTube-Kanal von RTL Sport zu hören und bei zwischenzeitlichen Einblendungen auch zu sehen. „Live, ungefiltert und garantiert unterhaltsam“, kündigt RTL die Sonderübertragung an.

Raab und Herbig: Dieses Duo gabs im Fußball schon einmal

Raab und Herbig feiern damit nach mehr als 23 Jahren ihr Comeback als Fußball-Kommentatoren. Am 9. November 2002 hatte das Duo schonmal gemeinsam den Bundesliga-Klassiker zwischen Bayern München und Borussia Dortmund auf launige Art und Weise kommentiert.

Durch die reguläre Übertragung bei RTL führt am Freitagabend Moderatorin Laura Wontorra gemeinsam mit den Experten Lothar Matthäus und Edin Terzic, kommentieren wird Wolff-Christoph Fuss.