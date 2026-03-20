U21 mit El Mala und drei Neuen

SID 20.03.2026 • 13:15 Uhr Lennart Karl darf bei Julian Nagelsmann vorspielen. El Mala hingegen soll sich erneut bei der U21 empfehlen.

Mit Said El Mala, aber ohne Lennart Karl geht die deutsche U21-Nationalmannschaft in die vorentscheidenden Spiele der EM-Qualifikation. Während Shootingstar Karl vom FC Bayern von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die A-Nationalmannschaft nominiert wurde und auf ein WM-Ticket hoffen darf, soll sich der Kölner Tempodribbler El Mala erst einmal weiter unter U21-Coach Antonio Di Salvo beweisen.

„Lennart zeigt bei den Bayern in der Bundesliga und Champions League starke Leistungen auf höchstem Niveau und hat sich damit diese Nominierung verdient“, sagte Di Salvo. „Auch bei uns hat er in der November-Abstellung mit drei Toren in zwei Spielen überzeugt.“

Drei neue Spieler für U21-Nationalmannschaft berufen

Neu im Kader der DFB-Auswahl sind Karim Coulibaly (Werder Bremen), Max Finkgräfe (RB Leipzig) und Cajetan Lenz (VfL Bochum). „Wir freuen uns darauf, diese Spieler kennenzulernen, und sind gespannt, wie sie sich einbringen werden“, betonte Di Salvo. Rückkehrer sind Linus Gechter (Hertha BSC) und Brajan Gruda (Leipzig). Fehlen wird dagegen Paul Wanner, der sich für einen Verbandswechsel entschieden hat und vor seinem Debüt für Österreichs A-Nationalmannschaft steht.

Für die DFB-Auswahl stehen auf dem Weg zur EM 2027 in Serbien und Albanien, bei der auch die Olympia-Tickets für Los Angeles 2028 vergeben werden, zwei ganz wichtige Qualispiele an. Am Freitag (18.00 Uhr) trifft der Tabellenzweite der Gruppe F in Braunschweig auf die drittplatzierten Nordiren, vier Tage später kommt es in Athen zum Showdown gegen das makellose Griechenland. Nach der Niederlage im Hinspiel liegt Deutschland drei Punkte hinter dem Tabellenführer, nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die EM. –

Die deutsche U21 im Überblick:

Tor: Mio Backhaus (Werder Bremen), Dennis Seimen (SC Paderborn), Max Weiß (FC Burnley)

Abwehr: Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt), Karim Coulibaly (Werder Bremen), Max Finkgräfe (RB Leipzig), Linus Gechter (Hertha BSC), Finn Jeltsch (VfB Stuttgart), Leandro Morgalla (VfL Bochum), Joshua Quarshie (FC Southampton), Tom Rothe (Union Berlin), Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach)

Mittelfeld: Noel Aseko Nkili (Hannover 96), Tom Bischof (FC Bayern), Said El Mala (1. FC Köln), Brajan Gruda (RB Leipzig), Arijon Ibrahimovic (1. FC Heidenheim), Anton Kade (FC Augsburg), Aljoscha Kemlein (Union Berlin), Mert Kömür (FC Augsburg), Cajetan Lenz (VfL Bochum)