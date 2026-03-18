Nagelsmann nominiert Torwart des FC Bayern

Maximilian Lotz 18.03.2026 • 23:33 Uhr Bundestrainer Julian Nagelsmann hat zuletzt die eine oder andere Kaderüberraschung angekündigt. Für die anstehenden Länderspiele zaubert er offenbar einen Debütanten aus dem Hut.

Jonas Urbig winkt eine große Ehre: Der Stellvertreter von Manuel Neuer beim FC Bayern wird offenbar von Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Das berichtet die Bild.

Urbig selbst hielt sich unmittelbar nach dem 4:1-Sieg der Münchner im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo noch etwas bedeckt. „Ich habe noch nicht auf mein Handy geguckt. Also mir wurde es vorhin gesagt kurz. Aber ich habe noch nicht auf mein Handy geguckt“, sagte Urbig bei DAZN.

Der U21-Nationaltorhüter (acht Spiele) könnte in den Testspielen Ende März sein Debüt für die A-Nationalmannschaft feiern. In Abwesenheit des verletzten Stammkeepers Marc-André ter Stegen gilt allerdings Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim als gesetzt.

Nationalmannschaft: Wer muss für Bayern-Torwart Urbig weichen?

Das DFB-Team testet in Basel gegen die Schweiz (27. März, 20.45 Uhr im LIVETICKER) und am 30. März in Stuttgart gegen Ghana (20.45 Uhr im LIVETICKER).

Bei den letzten Länderspielen im Jahr 2025 waren neben Baumann noch Alexander Nübel, Noah Atubolu und Finn Dahmen nominiert. Urbigs Berufung dürfte auch bedeuten, dass ein anderer Keeper wohl weichen muss.