„Desaster“ vor Deutschland-Spiel

SID 28.03.2026 • 10:50 Uhr Ghana geht in Österreich unter. Otto Addo wählt harte Worte und lobt die DFB-Auswahl vor dem Duell am Montag.

Otto Addo war bedient. Besonders die zweite Halbzeit bei der 1:5 (0:1)-Niederlage in Österreich hatte dem Fußball-Nationaltrainer Ghanas die Laune gründlich verhagelt. „Die zweite Hälfte“, sagte Addo nach der Demütigung in Wien, „war ein großes Desaster“.

Nach dem Pausenrückstand durch den Dortmunder Marcel Sabitzer fiel der WM-Teilnehmer aus Afrika nach dem Wechsel auseinander. Der Augsburger Michael Gregoritsch, Stefan Posch vom FSV Mainz 05, der Dortmunder Debütant Carney Chukwuemeka sowie der Leipziger Nicolas Seiwald trafen für Österreich.

Großes Lob für DFB-Team

„Das zweite Tor war ein Geschenk, dann ist es schwierig hier in Österreich. Die zweite Hälfte war nicht gut genug von uns. Jeder spielt um die WM, wir müssen intensiver sein. Wir haben große Lektionen zu lernen“, sagte Addo.

Am Montag (20.45 Uhr im LIVETICKER) trifft Ghana in Stuttgart auf Deutschland. Bis dahin muss der gebürtige Hamburger Addo seine Mannschaft wieder aufrichten. „Es war ein schwieriger Abend. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir zuletzt so verloren haben. Es ist wirklich enttäuschend“, sagte Addo.