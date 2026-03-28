Otto Addo war bedient. Besonders die zweite Halbzeit bei der 1:5 (0:1)-Niederlage in Österreich hatte dem Fußball-Nationaltrainer Ghanas die Laune gründlich verhagelt. „Die zweite Hälfte“, sagte Addo nach der Demütigung in Wien, „war ein großes Desaster“.
„Desaster“ vor Deutschland-Spiel
Nach dem Pausenrückstand durch den Dortmunder Marcel Sabitzer fiel der WM-Teilnehmer aus Afrika nach dem Wechsel auseinander. Der Augsburger Michael Gregoritsch, Stefan Posch vom FSV Mainz 05, der Dortmunder Debütant Carney Chukwuemeka sowie der Leipziger Nicolas Seiwald trafen für Österreich.
Großes Lob für DFB-Team
„Das zweite Tor war ein Geschenk, dann ist es schwierig hier in Österreich. Die zweite Hälfte war nicht gut genug von uns. Jeder spielt um die WM, wir müssen intensiver sein. Wir haben große Lektionen zu lernen“, sagte Addo.
Am Montag (20.45 Uhr im LIVETICKER) trifft Ghana in Stuttgart auf Deutschland. Bis dahin muss der gebürtige Hamburger Addo seine Mannschaft wieder aufrichten. „Es war ein schwieriger Abend. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir zuletzt so verloren haben. Es ist wirklich enttäuschend“, sagte Addo.
Vor Deutschland hat der ehemalige Bundesliga-Profi großen Respekt. „Deutschland ist immer für einen Titel gut, ich rechne immer mit Deutschland“, sagte der 50-Jährige und fügte an: „Deutschland ist immer oben mit dabei, hat sehr, sehr gute Spieler, einen sehr, sehr guten Trainer.“