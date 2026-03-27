Bei Österreich-Gala: "Traumdebüt" für Wanner und Chukwuemeka

SPORT1 27.03.2026 • 20:41 Uhr Österreich bezwingt den kommenden Deutschland-Gegner souverän. Paul Wanner und Carney Chukwuemeka hinterlassen bei ihren Debüts direkt Eindruck.

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat beim Debüt von Paul Wanner und Carney Chukwuemeka einen hervorragenden Einstand ins WM-Jahr hingelegt. Die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick bezwang den kommenden Deutschland-Gegner Ghana mit 5:1 (1:0) – und konnte sich einmal mehr auf ihre Bundesligaspieler verlassen.

Marcel Sabitzer (12.) verwandelte einen Handelfmeter zur Führung, später legte der Profi von Borussia Dortmund das 2:0 durch den Augsburger Michael Gregoritsch (51.) auf. Dann erhöhten Stefan Posch (59.) von Mainz 05, der Dortmunder Debütant Chukwuemeka (80.) sowie der Leipziger Nicolas Seiwald (90.+2).

Ghana, das am Montag (20.45 Uhr) in Stuttgart auf Deutschland trifft, blieb offensiv zu harmlos. Nur Jordan Ayew (77.) traf aus dem Nichts.

BVB-Profi Chukwuemeka trifft beim Debüt

Wanner hatte sämtliche U-Teams des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) durchlaufen, dann entschied er sich aber doch für einen Wechsel nach Österreich, Geburtsland seiner Mutter. Der 20-Jährige wurde zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt und leitete anschließend das 2:0 mit einem Traumpass auf Sabitzer sowie das 3:0 mit einer Ecke auf Gregoritsch ein.

Später kam auch Chukwuemeka (61.) ins Spiel. Der Sohn nigerianischer Eltern war in Wien geboren worden und in England aufgewachsen, auch er ließ sich von Rangnick zum ÖFB locken. Das scheint eine gute Idee zu sein – beim vierten Treffer der Österreicher zeigte Chukwuemeka als Torschütze nach zwei Doppelpässen seine ganze Klasse.

Der Dortmunder konnte sein Glück kaum fassen und wurde nach seinem Tor sichtlich emotional. Chukwuemeka wurde von seinen Teamkollegen geherzt; auch David Alaba, der nicht zum Einsatz kam, rannte zur Jubeltraube.

Wanner und Chukwuemeka sorgen für Begeisterung

Die österreichische Presse reagierte ebenfalls euphorisch: „Neo-Österreicher begeistern Fans schon beim Debüt“, titelte die Kronen Zeitung. Von einem „Traumdebüt“ schrieb das Boulevardmedium heute.

Chukwuemeka und Wanner hoffen auf eine Nominierung für die WM in den USA, Mexiko und Kanada. Bei Österreichs erster WM-Teilnahme seit 1998 geht es Gruppe J gegen Weltmeister Argentinien, Algerien und Jordanien.