Wirtz glänzt gegen Schweiz – hofft auf Musiala-Comeback

SID 29.03.2026 • 05:37 Uhr Spätestens bei der WM soll das Duo wieder gemeinsam zaubern.

Florian Wirtz trumpfte beim Start ins WM-Jahr auch als Solokünstler groß auf, doch der Zauberfuß sehnt die Rückkehr seines Kumpels Jamal Musiala herbei. „Natürlich hoffe ich, dass er bald wieder zu 100 Prozent fit ist“, sagte Wirtz nach dem 4:3-Erfolg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Basel gegen die Schweiz: „Ich weiß, dass es nicht schön ist, wenn man lange verletzt ist. Man will einfach wieder auf dem Platz ohne Probleme spielen.“

Musiala fehlt wegen Beinproblemen

Der Münchner Musiala fällt derzeit aufgrund einer Schmerzreaktion in seinem im vergangenen Sommer schwer verletzten Bein aus. „Ich versuche, ihn ab und zu zu fragen, wie es aussieht. Und ihm alles Gute zu wünschen. Ich hoffe für ihn, dass er bald wieder bei 100 Prozent ist“, sagte Wirtz.

Wusiala bleibt Nagelsmanns WM-Duo

„Wusiala“ verzückten bei der Heim-EM 2024 gemeinsam die Fans. Bei Bundestrainer Julian Nagelsmann ist das Duo fest für die Titeljagd bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) eingeplant. „Natürlich kann er uns sehr gut helfen. Deswegen freue ich mich, wenn er bald wieder zurück ist“, sagte Wirtz über Musiala.

Wirtz glänzt trotz Musiala-Ausfall