WM-Diskussion um Undav: "Ich weiß nicht, was er noch machen muss"

Jakob Lüers 07.03.2026 • 09:52 Uhr WM ohne Deniz Undav? Der VfB-Star ließ mit seinen Worten über Bundestrainer Nagelsmann aufhorchen. Nun bekommt er Zuspruch von einer Vereinslegende.

Die Ansage von Deniz Undav in Richtung Julian Nagelsmann war klar: „Ich habe mit dem Bundestrainer seit der Winterpause kein Gespräch gehabt. Er braucht auch nicht mit mir zu reden“, wurde der VfB-Angreifer Undav unter der Woche deutlich, was seine Rolle in der Nationalmannschaft angeht.

Zuvor hatte Nagelsmann in einem Interview mit dem kicker bezüglich der deutschen Offensive von einer „Baustelle, die wir schließen müssen“, gesprochen. Undavs Reaktion? „Dafür, dass ich für viele kein Stürmer bin, habe ich die beste Quote.“

Dass Nagelsmann sich nicht klarer hinter den derzeit womöglich besten deutschen Stürmer stellte, stieß nun auch Stuttgart-Legende Hansi Müller sauer auf. „Ich weiß nicht, was er noch machen muss. Ohne die Verletzung in der Hinrunde hätte er ja sogar noch bessere Zahlen“, sagte Müller der Bild.

Der 68-Jährige, der von 1975 bis 1982 über 200 Spiele für den VfB bestritt, ist sich sicher, dass Undav für das DFB-Team im Sommer zwingend mit zur WM nach Nordamerika reisen muss: „Ihn nicht mitzunehmen, fände ich absolut falsch, das könnte ich nicht nachvollziehen.“

VfB-Legende wird deutlich: „Es sollte keine Diskussionen geben“

Müller, zweimaliger Vizeweltmeister mit der Nationalmannschaft, sieht keinen Grund, weshalb Nagelsmann beim Turnier auf den Stuttgart-Star verzichten sollte. Undav sei immer für ein Tor gut, auch von der Bank. „Er ist der beste Deutsche, da sollte es normal keine Diskussionen um eine Nominierung geben“, meinte Müller.