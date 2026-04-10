DFB-Team: Hamann gegen Neuer-Rückkehr

SID 10.04.2026 • 05:44 Uhr Der Ex-Nationalspieler sieht Oliver Baumann bei der WM als Nummer eins. Für Almuth Schult werde eine Diskussion in den Extremen geführt.

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Dietmar Hamann hat sich gegen eine Rückkehr von Torhüter Manuel Neuer in die DFB-Auswahl ausgesprochen. „Oliver Baumann hat die gesamte Qualifikation gespielt und wenn man jetzt kurz vor der WM Neuer zurückholen würde, frage ich mich, ob das auch in der Mannschaft so positiv aufgenommen werden würde. Der Baumann hat sehr gut gehalten und sich den Platz beim DFB verdient“, schrieb der Vize-Weltmeister von 2002 in seiner Sky-Kolumne.

Nach dem Sieg des FC Bayern im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid (2:1) waren die Rufe nach einer Rückkehr Neuers in die Nationalmannschaft lauter geworden.

Nationalmannschaft? Hamann skeptisch bei Neuer-Rückkehr

„Zweifelsfrei hat Manuel Neuer einen großen Anteil daran, dass der FC Bayern vor dem CL-Rückspiel gegen Real in einer sehr guten Ausgangslage steckt. Dass alle Welt nun fordert, dass er zurück ins DFB-Tor müsse, sehe ich allerdings etwas kritisch, schließlich ist Neuer selbst damals zurückgetreten“, schrieb Hamann und ergänzte: „Wenn, dann müsste er von sich aus ein Zeichen geben, dass er sich vorstellen kann, zurück in die Nationalmannschaft zu kommen und dann hätte der Bundestrainer eine Entscheidung zu treffen.“