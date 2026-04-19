Nagelsmann reagiert auf Gnabry-Schock

SID 19.04.2026 • 12:56 Uhr Der Nationalspieler zieht sich eine Adduktorenverletzung zu und fehlt dem FC Bayern in der heißen Saisonphase. Die WM-Teilnahme scheint gefährdet. Jetzt meldet sich Bundestrainer Julian Nagelsmann zu Wort.

Grund für die Ungewissheit ist ein Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel, den sich Gnabry beim Training einen Tag vor dem Spiel am Sonntag gegen den VfB Stuttgart (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) zuzog.

Wie die Münchner am Samstagabend mitteilten, gehen sie bei Gnabry von einer „längeren Pause“ aus. „Es tut mir sehr leid für Serge. Das ist gerade im Saisonendspurt, in dem so große und wichtige Spiele anstehen, eine ganz bittere Nachricht“, sagte Nagelsmann und berichtete, dass er mit dem Pechvogel am Samstagabend telefoniert hatte: „Ich habe ihm gesagt, dass wir auch in der Nationalmannschaft alle hinter ihm stehen. Wir alle werden ihn bestmöglich unterstützen, damit er so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen kann.“

Gnabry verpasst entscheidende Bayern-Spiele

Die Hiobsbotschaft bedeutet zunächst: In den anstehenden Halbfinalspielen im DFB-Pokal am Mittwoch (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) bei Bayer Leverkusen sowie anschließend in der Champions League gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain (27. April/6. Mai) wird der 30-Jährige definitiv ausfallen, und wohl auch über das Saisonfinale der Bundesliga (16. Mai) hinaus.

Der Ausfall trifft die Bayern auch an einer empfindlichen Stelle. In dieser Saison vertrat Gnabry in der Rolle eines Zehners den verletzten Jamal Musiala mit durchweg überzeugenden Leistungen. Nun muss Musiala, der nach seinem Comeback im Januar und einem kleinen Rückschlag noch nach seiner Bestform sucht, wohl früher als geplant mehr Verantwortung übernehmen. Auch Youngster Lennart Karl, der ebenfalls schon auf der zentralen Offensivposition spielte, fällt verletzt aus.