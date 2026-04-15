FC Bayern: Löw schaltet sich in Neuer-Debatte ein

Christopher Mallmann , Raphael Weber 15.04.2026 • 21:03 Uhr Die Diskussionen über eine Rückkehr von Manuel Neuer ins DFB-Tor nehmen kein Ende. Jetzt teilt auch Ex-Bundestrainer Joachim Löw seine Gedanken mit.

Ex-Bundestrainer Joachim Löw hat sich in die Debatte um eine mögliche Rückkehr von Manuel Neuer ins Tor der deutschen Nationalmannschaft eingeschaltet.

„Manuel hat sich klar geäußert. Er hat gesagt, dass es für ihn im Moment kein Thema ist. Von Julian Nagelsmann hat man ja auch keine Schritte in diese Richtung vernommen. Ich denke, dass es erst einmal kein Thema sein wird“, sagte Löw vor dem Viertelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Bayern und Real Madrid (JETZT im LIVETICKER) bei DAZN.

FC Bayern: Heiße Diskussionen um Neuer und Nationalmannschaft

Dass Neuer „auf diesem Niveau“ immer spielen könne, sei klar: „Auf der anderen Seite muss ein Bundestrainer auch Entscheidungen treffen, die die ganze Mannschaft betreffen und die auch manchmal unpopulär sind. Ich weiß nicht, ob es eine Konversation zwischen beiden gibt.“

Neuer hatte seine Karriere beim DFB-Team nach der Heim-EM im Sommer 2024 beendet. Ein Comeback für die anstehende Weltmeisterschaft schloss der 40-Jährige bis jetzt aus. Sein Verhältnis zu Bundestrainer Nagelsmann gilt seit der gemeinsamen Zeit beim FC Bayern als belastet. Allerdings stellte Neuer dazu zuletzt klar: „Das stimmt ja überhaupt nicht.“

Löw: „Immer blöd, das Thema zu befeuern“

„Es ist immer blöd, als ehemaliger Bundestrainer reinzureden und das Thema zu befeuern“, sagte Löw, der mit Neuer 2014 Weltmeister geworden war. Das Fazit des 66-Jährigen: „Die Entscheidung wird fallen, so wie es der Bundestrainer für richtig hält.“

Neuers Vertrag beim FC Bayern läuft im kommenden Sommer aus. Eine Entscheidung über seine Zukunft ist weiterhin offen.

Riesiger Patzer von Neuer gegen Real Madrid

Das Viertelfinal-Rückspiel gegen Real ging für Neuer indes katastrophal los: Direkt in der ersten Minute spielte der Torhüter einen schlimmen Fehlpass direkt in den Fuß von Arda Güler.