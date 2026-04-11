Nagelsmann? Neuer will etwas klarstellen

Maximilian Huber 12.04.2026 • 00:02 Uhr Hat Manuel Neuer ein schlechtes Verhältnis zu Bundestrainer Julian Nagelsmann? Davon will der Bayern-Torhüter nichts wissen.

Manuel Neuer hat die Gerüchte, er habe ein schlechtes Verhältnis zu Bundestrainer Julian Nagelsmann, ins Reich der Fabel verbannt. Das betonte der Bayern-Torhüter am Samstag nach dem 5:0-Sieg gegen den FC St. Pauli.

„Das stimmt ja überhaupt nicht. Wir haben uns damals ausgetauscht, er war mein Trainer gewesen. Ich war ja auch bei der Europameisterschaft Torwart unter ihm gewesen. Wir haben kein schlechtes Verhältnis. Wir haben ein gutes Verhältnis. Was von außen gesprochen wird, das interessiert ihn und mich nicht. Deshalb sind wir da entspannt“, sagte Neuer im ZDF.

Nagelsmann vergisst Neuers 40. Geburtstag

Neuer und Nagelsmann wird seit gemeinsamen Zeiten beim FC Bayern, als Neuers langjähriger Vertrauter Toni Tapalovic gehen musste, ein belastetes Verhältnis nachgesagt. In den vergangenen Wochen wurde das rund um das Thema DFB-Comeback von Neuer wieder diskutiert. Nach dem 4:3-Sieg der deutschen Nationalmannschaft in der Schweiz hatte Nagelsmann zugegeben, Neuers 40. Geburtstag vergessen zu haben.

„Dieses Tischtuch ist so zerschnitten, das kann der beste Schneider nicht mehr zusammennähen“, hatte Lothar Matthäus jüngst über das Verhältnis zwischen Neuer und Nagelsmann gesagt. Auch deshalb – so wurde jüngst berichtet – würde der Bundestrainer nicht über ein Comeback des Torhüters in der DFB-Auswahl nachdenken.