Scharfe Sammer-Kritik: "Julian, das gehört hier nicht her"

Maximilian Huber 21.04.2026 • 12:32 Uhr Matthias Sammer übt Kritik an Julian Nagelsmann. Grund dafür ist eine Aussage des Bundestrainers in Bezug auf seine Frau und Deniz Undav.

Matthias Sammer hat deutliche Kritik an Bundestrainer Julian Nagelsmann geäußert. Aufhänger ist eine Aussage des 38-Jährigen, der öffentlich verriet, dass seine Ehefrau Lena ihn dazu ermutigt habe, sich bei Stürmer Deniz Undav zu entschuldigen.

„Das mit seiner Ehefrau – sie sind ja jetzt verheiratet – ist so ein Schmankerl, Lena ins Spiel zu bringen“, sagte Sammer im „Hagedorn-Talk“ bei Sky und vermutete, „dass die Leute jetzt möglicherweise diskutieren: Jetzt braucht er schon seine Ehefrau für die Lösung“. Das mache Nagelsmann einerseits sympathisch, so Sammer, „auf der anderen Seite – hochprofessionell betrachtet – würde ich sagen: Julian, das gehört hier nicht her.“

Nagelsmann rudert nach Undav-Kritik zurück

Nagelsmann hatte Undav nach dessen Joker-Treffer gegen Ghana (2:1) öffentlich kritisiert. Er sei bis zu seinem späten Tor nicht gänzlich zufrieden mit dem Auftritt des Stürmers gewesen und merkte an: „Wenn er vorher 70 Minuten marschiert, weiß ich nicht, ob er ihn so reinmacht. Es war schon ein langer Schritt, der nach 70 Minuten – auch im Hinblick auf den Sommer bei 42 Grad – für ihn schwierig sein kann.“

Einige Wochen später ruderte der Bundestrainer nun zurück und erklärte in der Talk-Reihe „Bestbesetzung“ bei MagentaTV: „Es war nicht richtig und war auch in der Schärfe für die Öffentlichkeit viel zu forsch.“ Diese Erkenntnis sei auch im Dialog mit seiner Frau Lena gereift.

Sammer zieht Vergleich zu Kompany

Das Beispiel Undav weise auf eine Schwäche des Bundestrainers hin, betonte Sammer und nannte in dem Zusammenhang Bayern-Cheftrainer Vincent Kompany. „All meine Spieler – egal wen – verteidige ich nach außen hin, als gäbe es kein Morgen. Darüber baust du Vertrauen auf. Und natürlich in der täglichen Arbeit – deshalb kann man das aber nur bedingt vergleichen“, sagte der 58-Jährige.

„Vincent Kompany hat seine Spieler täglich, und Julian hat sie in großen Abständen. Und er muss natürlich oftmals – und ich glaube, dass es bei ihm der Fall ist – durch gewisse Aussagen, durch gewisse Reizpunkte etwas auslösen, also eine Reaktion hervorrufen. Nur glaube ich, dass das nur bedingt der richtige Weg ist“, so Sammer weiter.