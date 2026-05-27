WM: So bewertet Nagelsmann die Startelf-Chancen von Karl

Dominik Hager 27.05.2026 • 17:34 Uhr Lennart Karl steht vor seiner ersten WM-Teilnahme. Julian Nagelsmann hält große Stücke auf den Youngster und kann sich vorstellen, diesen von Beginn an zu bringen.

Bayern-Youngster Lennart Karl gehört mit seinem Talent und seiner Unbekümmertheit zweifelsfrei zu den deutschen Hoffnungsträgern bei der WM 2026.

Obwohl Karl beim FC Bayern noch kein unangefochtener Stammspieler ist, scheint in der Nationalmannschaft nun sogar ein Startelfplatz möglich. „Das liegt daran, wie er sich präsentiert“, beantwortete Bundestrainer Julian Nagelsmann im Rahmen einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag eine entsprechende Nachfrage.

„Ob er von Anfang an spielt oder nicht, besprechen wir dann mit ihm“, kündigte Nagelsmann an.

Der 18-Jährige (zwei A-Länderspiele) müsse nun „auf dem Platz zeigen, wie bereit er für die jeweilige Rolle“ sei. Nagelsmann kann sich vorstellen, den Youngster auf der Zehn oder über die Außenbahn zu bringen.

Nagelsmann begeistert von Karl

„Er hat große Stärken sowohl wenn er zentral spielt als auch auf dem Flügel. Wenn er zentral spielt, hat er kürzere Wege zum Tor. Beide Positionen kann er sehr gut spielen. Je nach Spielsituation kann man ihn auf beiden Positionen gut bringen“, lobte Nagelsmann die Vielfältigkeit des Newcomers.

Generell ist der Bundestrainer begeistert davon, wie sich Karl bislang im Kreise der Nationalmannschaft präsentiert hat: „Der Auftakt war außergewöhnlich gut. Er hat sehr schnell einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen und nicht lange gebraucht.“

Karl bekam bei der Länderspielperiode im März erstmals die Chance, sich im DFB-Dress zu beweisen. Gegen die Schweiz erhielt der Münchner 27 Minuten, gegen Ghana waren es sogar 45.

Nationalmannschaft: Karl konkurriert mit Leweling und Sané

Während Florian Wirtz in der offensiven Dreierkette gesetzt scheint und Jamal Musiala trotz fehlender Topform sehr gute Chancen haben dürfte, ist der dritte Platz noch umkämpft.