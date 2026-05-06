DFB-Team: Nagelsmann-Anruf lässt Familie Stach ausflippen

SID 06.05.2026 • 06:07 Uhr Anton Stach hat von seiner DFB-Nominierung im März für die beiden Länderspiele berichtet. Seine Familie reagierte emotional darauf.

Der Anruf von Julian Nagelsmann hat bei Familie Stach zu einem Ausnahmezustand geführt. Ihm sei „natürlich alles aus dem Gesicht gefallen. Meine Frau stand direkt neben mir, die ist auch durchgedreht“, erzählte Anton Stach im Fußball-Podcast „Einfach Machen“ von RTL. Seine Frau sei „mit ihrem Ohr ans Handy gegangen und hat den Namen gehört. Sie hat dann ohne Ton neben mir rumgeschrien“, ergänzte der 27-Jährige.

Den Anruf des Bundestrainers habe er beim Frühstück aber zunächst nicht gehört. „Ich habe eigentlich mein Handy nie auf laut gestellt und dann habe ich einen verpassten Anruf von so einer deutschen Nummer gesehen. Ich habe zurückgerufen und dann ist er nicht rangegangen“, sagte Stach: „Dann habe ich mein Handy auf laut gemacht und dann bin ich rangegangen. Er hat dann direkt gesagt: ‚Julian Nagelsmann hier‘.“

DFB-Team: Stach feierte Debüt

Nagelsmann hatte den England-Legionär von Leeds United für die beiden Länderspiele im März gegen die Schweiz (4:3) und Ghana (2:1) erstmals seit 2022 wieder für das DFB-Team nominiert. Gegen die Schweiz kam Stach bei einem Kurzeinsatz zu seinem dritten Länderspiel.