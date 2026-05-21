WM-Ticket fix! Nagelsmann schwärmt nach Zoff von Undav

SID 21.05.2026 • 07:48 Uhr Nach Kapitän Joshua Kimmich wird Stuttgart-Stürmer Deniz Undav offiziell als zweiter WM-Fahrer verkündet.

Deniz Undav stürmt für Deutschland – auch bei der Fußball-WM. Der Stuttgarter Angreifer war am Donnerstagmorgen der zweite Nationalspieler nach Kapitän Joshua Kimmich, dessen Turnierticket Bundestrainer Julian Nagelsmann bei seiner häppchenweise Bekanntgabe des Aufgebots mit kurzen Videos im Netz bestätigte. Zehn weitere Stars sollen bis zur Präsentation des gesamten, 26-köpfigen Kaders (13.00 Uhr) folgen.

„Deine größte Fähigkeit ist es, ein Straßenkicker zu sein, auf engstem Raum kreative Lösungen zu finden und Torgefahr auszustrahlen. Du bist ein echter Torjäger“, lobte Nagelsmann den VfB-Profi.

„Eine weitere riesige Fähigkeit von dir ist, mit deinen lockeren Sprüchen, deinen Witzen und deinem Charme die Stimmung aufzulockern, die Gruppe auf deine Seite zu ziehen. Diese Stimmung werden wir auch bei dieser hoffentlich sehr langen WM brauchen.“

Undav hinter Kane zweitbester Torschütze

Undav war in der vergangenen Bundesliga-Saison mit 19 Treffern der zweitbeste Torjäger hinter Schützenkönig Harry Kane. Sechs weitere Treffer legte er auf – seine 25 Scorerpunkte bedeuteten Rang vier in der Liste der Torbeteiligungen hinter den Münchner Superstars Kane, Michael Olise und Luis Díaz.