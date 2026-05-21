LIVE: Nagelsmanns offizieller WM-Kader tröpfelt nach und nach ein

SPORT1 21.05.2026 • 08:34 Uhr Bis zur Bekanntgabe des kompletten DFB-Aufgebots für die WM werden einzelne Stars im Netz verraten.

Bitte sehr – der WM-Kader, häppchenweise: Ähnlich wie bei der Schnitzeljagd vor der Heim-EM verrät Julian Nagelsmann auch sein Aufgebot für die Fußball-WM im Sommer Spieler für Spieler.

Diesmal begann die Aktion im Netz aber erst sechs Stunden vor der Bekanntgabe des kompletten, 26-köpfigen Aufgebots durch den Bundestrainer in Frankfurt (13.00 Uhr) – mit Kapitän Joshua Kimmich.

Bis zur Präsentation aller WM-Fahrer um Sensations-Rückkehrer Manuel Neuer am DFB-Campus sollen die Namen von zwölf Stars für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) vorab bekanntgegeben werden. Alle bekommen ein kleines Filmchen, in denen sich neben dem Bundestrainer auch Freunde oder die Familie zu „ihren“ WM-Fahrern äußern.

+++ Havertz fährt zur WM +++

Auch Stürmer Kai Havertz steht im deutschen WM-Kader. Mit dem FC Arsenal feierte er erst die Meisterschaft in der Premier League, nun ist nur noch das Champions-League-Finale vor der Brust, ehe es nach Nordamerika geht.

+++ Schlotterbeck auch dabei +++

Dortmunds Innenverteidiger fährt ebenfalls, wie erwartet, zur WM. Der Linksfuß wird als drittes verkündet und ist der erste Defensivspieler im fixen WM-Kader.

+++ Undav als zweiter WM-Fahrer fix +++

Deniz Undav stürmt für Deutschland – auch bei der Fußball-WM. Der Stuttgarter Angreifer war am Donnerstagmorgen der zweite Nationalspieler nach Kapitän Joshua Kimmich, dessen Turnierticket Bundestrainer Julian Nagelsmann bei seiner häppchenweise Bekanntgabe des Aufgebots mit kurzen Videos im Netz bestätigte. Zehn weitere Stars sollen bis zur Präsentation des gesamten, 26-köpfigen Kaders (13.00 Uhr) folgen.

„Deine größte Fähigkeit ist es, ein Straßenkicker zu sein, auf engstem Raum kreative Lösungen zu finden und Torgefahr auszustrahlen. Du bist ein echter Torjäger“, lobte Nagelsmann den VfB-Profi: „Eine weitere riesige Fähigkeit von dir ist, mit deinen lockeren Sprüchen, deinen Witzen und deinem Charme die Stimmung aufzulockern, die Gruppe auf deine Seite zu ziehen. Diese Stimmung werden wir auch bei dieser hoffentlich sehr langen WM brauchen.“

+++ Kimmich macht den Anfang +++

Bei Kimmich sind es seine Ehefrau Lina und ein Jugendfreund. Nagelsmann nennt den Bayern-Profi „ein Vorbild auch für extrem viele Jungs und Mädchen, die Fußball spielen und Fußballprofi werden wollen, weil du einfach immer mit extrem positivem Ehrgeiz vorangehst“.

Der Bundestrainer weiter: „Ich bin sehr froh, dass du auch mein Leader auf dem Feld bist, führ‘ die Mannschaft voran, führ‘ sie idealerweise zum WM-Titel! Bleib wie du bist, gib Vollgas – herausragend guter Spieler, herausragend guter Mensch. Ich drück dir die Daumen.“