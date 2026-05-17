Frage zum WM-Sommer: Manuel Neuer lässt aufhorchen!

Philipp Heinemann 17.05.2026 • 16:01 Uhr Manuel Neuer spricht nicht über ein angebliches Comeback im DFB-Tor - aber über seine Pläne für den Sommer. Ein Indiz in der alles entscheidenden Frage?

Über die alles bestimmende Frage hat Manuel Neuer auf der Meisterfeier des FC Bayern nicht geredet – und doch ließ der Kapitän auf dem Münchner Rathausbalkon mit einer Antwort aufhorchen.

Weil er die Diskussion um sein angebliches DFB-Comeback nicht kommentieren wollte, fragte ihn Reporter Markus Othmer im BR, wie es um seine Urlaubsplanung im Sommer stehe oder ob er eine Reiserücktrittsversicherung habe. Natürlich mit dem Hintergedanken, dass Neuer auch mit der Nationalmannschaft bei der WM weilen könnte.

„Auf jeden Fall in Europa“ wolle er mit seiner Frau urlauben, erklärte Neuer: „So viel steht fest. Wir wollen auf jeden Fall hierbleiben. Wir erwarten unser zweites Kind, deshalb ist eine Fernreise nicht geplant.“

Neuer-Indiz für WM-Teilnahme? „USA eindeutig nicht Europa“

Ob diese Aussagen ein Indiz für einen Fußball- und damit WM-freien Sommer Neuers sind?

„Also Europareise, muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine interessante Variante, die jetzt reingekommen ist“, sagte Kommentator Bernd Schmelzer nach dem Gespräch mit dem Torhüter: „Europareise ohne Rücktrittsversicherung, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da wir USA, Kanada, Mexiko eindeutig nicht zu Europa zählen können, kann sich jeder seinen eigenen Reim darauf machen.“

Klar ist: Die WM findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli statt. Auch danach wäre natürlich noch genug Zeit für einen Sommer-Urlaub.

Neuer ist nach der Heim-EM 2024 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Laut einem unbestätigten Sky-Bericht soll er für die anstehende Weltmeisterschaft in Nord- und Mittelamerika aber wieder ins deutsche Tor zurückkehren.