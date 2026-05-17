Hoeneß würde Neuer-Comeback begrüßen

SID 17.05.2026 • 13:32 Uhr Für den Münchner Ehrenpräsidenten ist der 40-Jährige immer noch "der Beste".

Ehrenpräsident Uli Hoeneß vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München würde ein Comeback von Torhüter Manuel Neuer in der Nationalmannschaft begrüßen. „Wenn Manuel das will, dann habe ich überhaupt kein Problem damit. Ich würde mich sehr freuen, wenn er dahin fährt“, sagte Hoeneß am Rande der Münchner Meisterfeier auf dem Marienplatz dem BR und lieferte die Begründung gleich mit: „Weil er der Beste ist.“

Neuer war nach 124 Länderspielen und der Heim-EM 2024 aus der DFB-Auswahl zurückgetreten. Zuletzt wurde heftig über eine Rückkehr des 40-Jährigen für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) spekuliert, laut Sky soll sie bereits perfekt sein. Bundestrainer Julian Nagelsmann gab am Samstagabend im ZDF-Sportstudio keine konkrete Antwort.