WM: Nagelsmann verweigert Klarheit bei Neuer

Maximilian Huber , Christopher Mallmann 16.05.2026 • 23:49 Uhr Manuel Neuer kehrt offenbar in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zurück. Bestätigen will Bundestrainer Julian Nagelsmann dies nicht, er vermeidet eine klare Aussage zum Bayern-Keeper.

Kehrt Manuel Neuer nun in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zurück oder nicht? Bundestrainer Julian Nagelsmann hat am späten Samstagabend eine klare Aussage zum Bayern-Keeper vermieden.

„Ich bin tatsächlich super überrascht, dass diese Frage kommt“, leitete er seine Antwort im ZDF-Sportstudio scherzend ein und führte aus: „Ich halte an meiner Eingangsthese fest, dass ich das Gespräch immer zuerst mit dem Spieler suche. Es wird immer zuerst der Spieler kontaktiert, und das hat noch nicht stattgefunden.“

Nagelsmann lässt Neuer-Rückkehr offen

Auch die Frage, ob Neuer auf der vom DFB bei der FIFA eingereichten 55er-Liste stehen würde, blockte Nagelsmann ab. „Die Liste wird nicht veröffentlicht, deshalb kommentiere ich sie nicht. Was ich sagen kann, ist, dass dort sehr viele Spieler draufstehen.“

ZDF-Moderator Jochen Breyer hakte immer wieder nach, ob Neuer auf der Liste stehe. Nagelsmann blieb hartnäckig und scherzte: „Ich habe die Liste ehrlich gesagt selbst gar nicht gesehen.“ Der Bundestrainer betonte erneut: „Alle Infos gehen zuerst an die Spieler.“

Nagelsmann reagiert auf Sky-Bericht

Wenige Stunden zuvor hatte Sky berichtet, dass Neuer als Nummer eins zum DFB zurückkehren wird. Auf den Bericht hatte der Bundestrainer eine Antwort parat.

„Was in den Medien spekuliert wird, oder wohin die einen treiben wollen, und was die vermelden, das müssen die ja bewerten. Von mir hat keiner eine Information bekommen, auch noch nicht die Spieler. Es werden Informationen auf meinen Hut geworfen und der Journalist kann hinterher sagen: ‚Ach sorry, ich lag falsch.‘ Oder wenn es richtig war: ‚Wow, ich hab es vor allen anderen gewusst.‘ Das ist das Leichte für einen Journalisten, immer jedes Detail zu kennen. So viel kann ich sagen: Das Detail kenne ich nicht. Wer hat es vermeldet? Sky, glaube ich. Die haben es mal rausposaunt und dann gucken sie mal, was passiert.“

Nagelsmann wich sämtlichen Fragen zu Neuer aus und verwies auf den 21. Mai. Dann will der Bundestrainer seinen WM-Kader bekanntgeben. „Es gibt einen Tag X, den wählen wir bewusst, manchmal verschieben wir ihn auch bewusst. Wenn ich mich getrieben fühle oder ganz Deutschland über gewisse Themen diskutiert, Dinge vorwegzunehmen und irgendwann zu verkünden, dann bewerte ich nicht alles, was ich sehe.“

Das sagen Neuer und Baumann

Neuer selbst hatte am Samstagnachmittag auf die Frage, ob er bei der WM dabei sei, ebenfalls ausweichend reagiert: „Ich bin da total entspannt. Wir feiern heute die Meisterschaft, ich habe nächste Woche ein ganz wichtiges Spiel mit dem DFB-Pokal. Deswegen ist es für mich auch kein Thema“, hatte er während der Meisterfeierlichkeiten bei Sky gesagt.

Oliver Baumann, die bisherige Nummer eins im deutschen Tor, hatte nach der 0:4-Niederlage seiner TSG Hoffenheim in Mönchengladbach beteuert, das volle Vertrauen von Bundestrainer Nagelsmann zu genießen. Er geht davon aus, als deutsche Nummer eins zur Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada zu fahren.

„Das war mein Stand oder ist mein Stand“, stellte Baumann in der ARD klar: „Ich gehe sehr selbstbewusst dahin. Ich weiß nicht, ob er heute Abend was dazu sagen wird. Ich habe keine andere Info. Somit ist das ist mein Stand, mehr auch nicht.“

Neuer-Comeback steht bevor

Manuel Neuer war nach der Heim-Europameisterschaft 2024 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Am 21. Mai wird Nagelsmann seinen endgültigen WM-Kader bekanntgeben.