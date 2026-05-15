FC Bayern: Diese pikante Randnotiz bei Neuer freut Hoeneß

Stefan Kumberger 15.05.2026 • 23:56 Uhr Neben seiner Vertragsverlängerung in München könnte Manuel Neuer auch auf die DFB-Bühne zurückkehren. Es wäre ein Comeback, das einige Bayern-Bosse freuen würde.

Wie üblich wollte sich Vincent Kompany nicht in die Karten schauen lassen. Als der Bayern-Trainer am Freitag auf Manuel Neuers mögliche Rückkehr in die Nationalmannschaft angesprochen wurde, erklärte der Belgier: „Ich habe immer meinen Kollegen Julian Nagelsmann in Gedanken. Er hat den vollen Druck, diesen Kader zu nominieren. Ich würde ihm die Ruhe geben, ohne dass ich da meine Meinung abgebe.“

Dass Kompany den Bundestrainer schonen will, ehrt ihn. Doch mit seinem Urteil über Neuers Qualität fügte er der Diskussion natürlich doch noch eine gewisse Brisanz hinzu.

FC Bayern: Kompany fügt dem Thema Neuer Brisanz hinzu

„Der FC Bayern ist deutscher Meister – und wir haben den besten deutschen Torwart“, erklärte der Münchner Trainer. Dass er Neuer, dessen Vertragsverlängerung am Nachmittag offiziell wurde, damit attestierte, auch mit 40 Jahren noch eine Weltmeisterschaft spielen zu können und dort auch gute Leistungen zu zeigen, ist offenkundig.

Allgemein ist hinter den Kulissen des Vereins die Freude groß – im doppelten Sinne. Dass der eigene Keeper von einem Großteil der Fans und Experten für die wahre deutsche Nummer 1 gehalten wird, kommt an der Säbener Straße gut an.

Neuer und Nagelsmann – was einzelnen Bayern-Bossen besonders gefällt

Obendrein gehört auch zur Wahrheit, dass einzelnen Klub-Bossen der Gedanke gefällt, dass ausgerechnet Ex-Trainer Julian Nagelsmann in dieser Causa zurückrudern muss.

Bekanntermaßen sieht man in München dessen Arbeit skeptisch, und Ehrenpräsident Uli Hoeneß teilt öffentlich regelmäßig gegen den Bundestrainer aus. Zuletzt erhöhte er sogar die Schlagzahl seiner Verbalattacken.

Allerdings dürfte Nagelsmann abgehärtet und für alles gewappnet sein. Dass es in der Torwartfrage so oder so Kritik geben wird, ist bereits abzusehen. Entweder gilt er als Bundestrainer, der den zuverlässigen Oliver Baumann demütigt, oder als Mann, der sich nicht eingestehen kann, dass Neuer eben doch Deutschlands Bester ist.

Unangenehme Situation für Nagelsmann – Neuer kann sich zurücklehnen

Für Nagelsmann keine komfortable Situation. Immerhin hatte er bereits nach dem Länderspiel gegen Ghana im März verkündet, dass ihn die Meinungen von Experten und der mediale Diskurs nicht beeinflussen – eine Ansage, die jetzt auf die Probe gestellt wird.