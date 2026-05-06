Schweinsteiger: "Wenn ich Bundestrainer wäre, würde ich bei Neuer anrufen"

Maximilian Huber 06.05.2026 • 17:00 Uhr In der Debatte um eine mögliche DFB-Rückkehr von Manuel Neuer meldet sich Bastian Schweinsteiger zu Wort. Der Weltmeister von 2014 bekräftigt einen Wunsch.

Sollte Manuel Neuer noch einmal in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zurückkehren oder nicht? Bastian Schweinsteiger hat sich in dieser Frage ganz klar positioniert.

„Wenn ich jetzt Bundestrainer wäre, würde ich bei Manuel Neuer anrufen“, stellte der Weltmeister von 2014 im Interview mit der Sport Bild klar. „Für mich ist er der beste Torwart und spielt aktuell auf einem Top-Niveau. Aber das Thema hat sich ja eigentlich erledigt.“

Schweinsteiger vertraut Baumann als Nummer eins

Neuer war nach der Europameisterschaft 2024 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Trotz mehrmaliger Klarstellungen seitens des Torhüters, dass er nicht vorhabe, zurückzukehren, wird eine Rückkehr ins DFB-Tor bei der WM in Nordamerika immer wieder diskutiert. Zuletzt sprach sich auch Ex-Bundestorwarttrainer Andreas Köpke für eine Neuer-Rückkehr aus.

Bundestrainer Julian Nagelsmann plant hingegen mit Oliver Baumann als Nummer eins für die anstehende Weltmeisterschaft in Nordamerika. Eine Entscheidung, die Schweinsteiger nachvollziehen kann.

„Bei der Nationalmannschaft hat er richtig, richtig gut gehalten, keine Fehler gemacht. Von daher hat er es sehr verdient, die Nummer eins zu sein. Ich mag ihn auch als Persönlichkeit sehr. Klar ist es nicht so, dass er jedes Jahr mit Hoffenheim in der Champions League spielt. Aber sie spielen gerade eine super Bundesliga-Saison.“

Neuer ist für Schweinsteiger Deutschlands bester Torwart

Schon in seiner Rolle als ARD-Experte hatte Schweinsteiger mehrmals den Wunsch geäußert, Neuer wieder im DFB-Tor zu sehen.