Nächste Torhüter-Legende plädiert für Manuel Neuers DFB-Comeback

Maximilian Huber 04.05.2026 • 22:44 Uhr Andreas Köpke meldet sich in der Debatte um ein mögliches DFB-Comeback von Manuel Neuer zu Wort. Der einstige DFB-Torwarttrainer spricht einen Wunsch aus.

Ex-DFB-Torhüter Andreas Köpke hat sich für eine Rückkehr von Manuel Neuer ins Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ausgesprochen.

„Ob noch was passiert, weiß kein Mensch. Fakt ist einfach, normalerweise müssten die Besten spielen bei der WM“, sagte der 64-Jährige bei einer Veranstaltung des 1. FC Nürnberg und von Ausrüster Adidas in Scheinfeld. Der ehemalige Bundestorwarttrainer befand: „Manu ist nach wie vor der Beste. Meine persönliche Meinung: Ich würde es mir wünschen, dass er nochmal spielt. Aber ich glaube es nicht.“

Köpke meldet sich in Neuer-Debatte zu Wort

Neuer war nach der Europameisterschaft 2024 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Trotz mehrmaliger Klarstellungen seitens des Torhüters, dass er nicht vorhabe, zurückzukehren, wird eine Rückkehr ins DFB-Tor bei der WM in Nordamerika immer wieder diskutiert.

Auch Sepp Maier, der Weltmeister-Keeper von 1974 und Köpkes Vorgänger als Bundestorwarttrainer, hatte bei SPORT1 für Neuer als WM-Keeper plädiert – wie unter anderem auch die früheren Weltmeister Lothar Matthäus und Benedikt Höwedes.

Bundestrainer Julian Nagelsmann plant aktuell mit Oliver Baumann als Nummer eins im deutschen Tor. „Grundsätzlich ist es ja so, dass alles gesagt ist zu dem Thema. Man kann es immer wieder aufwärmen. Manu hat sich eigentlich klar geäußert, Nagelsmann hat sich klar geäußert“, meinte Köpke.