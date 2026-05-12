Wird er Nagelsmanns Überraschungskandidat?

Stefan Kumberger 12.05.2026 • 13:56 Uhr Gerade im Sturm der DFB-Elf ist noch völlig unklar, wem Julian Nagelsmann das Vertrauen schenkt. Während so mancher Angreifer in einer Formkrise steckt, könnte der Bundestrainer mit einem Neuling überraschen.

Wenn es um mögliche Stürmer bei der Weltmeisterschaft geht, hat Bundestrainer Julian Nagelsmann viele Optionen. Das Problem: Kein einziger Kandidat kristallisiert sich als klare A-Lösung heraus. Verletzungen oder Formkrisen bestimmen aktuell das Bild, das die deutschen Angreifer abgeben. Kai Havertz, Niclas Füllkrug, Nick Woltemade, Tim Kleindienst: Aus den unterschiedlichsten Gründen sind sie jeweils nicht unumstritten. Kein Wunder, dass so mancher Experte die Probleme der Nationalmannschaft ganz vorne sieht.

In dieser Gemengelage ist es durchaus möglich, dass Nagelsmann auf einen kompletten Neuling setzt: Nicolò Tresoldi. Der 21-Jährige reitet derzeit beim FC Brügge auf einer Erfolgswelle. Aktuell steht er mit 15 Treffern in der Torschützenliste der ersten belgischen Liga auf Platz 1. „Natürlich ist auch die Torjägerkanone ein großes Ziel für mich. Dass ich aktuell vorne liege, freut mich, aber entscheidend wird sein, wo ich nach dem letzten Spieltag stehe“, sagt Tresoldi zu SPORT1. Angesichts der vielen Siege sei er automatisch in einen „Flow“ gekommen.

Zwar gehört die belgische Liga nicht zur Top 5 in Europa, doch dass der Bundestrainer über einen solchen Fakt hinwegsehen kann, bewies er in den vergangenen Wochen bei Leroy Sané, der bei Galatasaray in der türkischen Süper Lig aktiv ist. Tresoldi gehört nicht von ungefähr zu den möglichen Überraschungskandidaten auf einen Platz im WM-Kader. Und: Er hat mittlerweile Erfahrung in der Champions League. „Auf diesem Niveau zu spielen und sich mit den besten Teams Europas zu messen, hat mir extrem viel Selbstbewusstsein gegeben und mich als Spieler nochmal reifer gemacht“, sagte Tresoldi zu SPORT1.

WM: Bindet Nagelsmann Tresoldi an den DFB?

Nagelsmann könnte auch deswegen auf den 21-Jährigen setzen, um ihn fest an den DFB zu binden. Schließlich dürfte Tresoldi auch für Italien auflaufen, der dortige Verband arbeitet bereits daran, ihn von einem Verbandswechsel zu überzeugen. Anfang des Jahres zeigte sich der Stürmer bei Sky Italia davon durchaus angetan. Es wäre ein harter Schlag für den DFB, schließlich lief Tresoldi bislang für die deutschen U-Nationalmannschaften auf.