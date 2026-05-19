WM: Erwägt Nagelsmann einen Torwart-Hammer?

SID 19.05.2026 • 12:23 Uhr Plant Bundestrainer Julian Nagelsmann einen Towart-Hammer? Laut einem Medienbericht könnten mehr als drei Torhüter zur WM mitfahren.

Bundestrainer Julian Nagelsmann plant möglicherweise mit vier Torhütern für die kommende Fußball-Weltmeisterschaft. Nach SZ-Informationen gibt es im Trainerstab der deutschen Nationalmannschaft die konkrete Überlegung, mehr als die üblichen drei Torhüter für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) zu nominieren.

Rückkehrer Manuel Neuer, der nach seinem eigentlichen Rücktritt nach der Heim-EM 2024 wieder die Nummer eins werden soll, und der Hoffenheimer Oliver Baumann sind dahingehend gesetzt. Ergänzend dürften dann noch Alexander Nübel (VfB Stuttgart) und Jonas Urbig (Bayern München) dabei sein.

DFB-Team: Kader-Bekanntgabe am Donnerstag

Den finalen 26er-Kader gibt Nagelsmann am Donnerstag (13.00 Uhr) auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main bekannt. Für Neuer wäre es die fünfte WM-Teilnahme.