Medien: Nummer-Eins-Entscheidung um Neuer gefallen

Stefan Kumberger 19.05.2026 • 08:26 Uhr Julian Nagelsmann setzt bei der WM auf Manuel Neuer. Oliver Baumann weiß Bescheid - und will dennoch im Kader bleiben.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Torhüter Oliver Baumann darüber informiert, dass er mit Manuel Neuer als Nummer eins bei der anstehenden Fußball-WM plant. SPORT1 kann einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung bestätigen.

Nagelsmann teilte Baumann die Entscheidung in einem Telefonat mit. Ein persönliches Treffen gab es nicht, da sich der Hoffenheim-Keeper gerade im Urlaub befindet. Baumann reagierte enttäuscht, hatte den Anruf allerdings erwartet und war entsprechend vorbereitet.

Klar ist: Baumann will auch als Nummer zwei mit zur WM fahren! Eine Teilnahme an einer Weltmeisterschaft ist sein großer Traum. Sollte sich die Verletzung von Neuer als schlimmer erweisen als derzeit erwartet, stünde Baumann als Stellvertreter bereit.

Neuer war nach 124 Länderspielen und der Heim-EM 2024 aus der DFB-Auswahl zurückgetreten. Zuletzt wurde heftig über eine Rückkehr des 40-Jährigen für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) spekuliert, am Wochenende hatte Sky berichtet, dass Neuer sein Comeback in der DFB-Auswahl geben werde. Darauf hätten sich Neuer, Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler verständigt. Nagelsmann gab am Samstag im ZDF-Sportstudio keine konkrete Antwort auf die Torwartfrage.

WM: Baumann hatte „keine andere Info“

Nagelsmann, der seinen 26er-Kader für das XXL-Turnier am Donnerstag auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main bekannt geben wird, hatte zuletzt immer wieder betont, dass der Hoffenheimer nach der Verletzung von Marc-André ter Stegen seine Nummer eins sei. Davon ging Baumann auch weiterhin aus. „Das ist mein Stand, ich habe keine andere Info“, sagte Baumann in der ARD nach dem 0:4 bei Borussia Mönchengladbach am Samstag.

Neuer muss aufgrund von muskulären Problemen in der Wade derzeit wieder kürzertreten. Ob er am Samstag im DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart im Tor des FC Bayern stehen kann, ist noch nicht geklärt.

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