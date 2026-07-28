Bayern-Boss mit Hinweis für Klopp: "Siege nur mit den Bayern-Spielern"

SID 28.07.2026 • 12:39 Uhr Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen betont, dass die Nationalmannschaft nur mit Spielern des FC Bayern erfolgreich sein könne. Die Entscheidung für Jürgen Klopp als neuen Bundestrainer begrüßt er.

Ohne Münchner keine Titel? Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen ist der festen Überzeugung, dass auch der neue Bundestrainer Jürgen Klopp nur mit den Stars des deutschen Fußball-Rekordmeisters seine Ziele erreichen kann.

„Ich habe Jürgen Klopp als jemanden kennengelernt, der Siege einfahren will, und das wird er nur mit den Spielern des FC Bayern. Das war jetzt keine Arroganz, das ist Tatsache“, sagte Dreesen am Dienstag im „Presseclub München“.

Grundsätzlich sei es trotz des jüngsten WM-Desasters der deutschen Nationalmannschaft „richtig“, so Dreesen weiter, „große Ziele zu haben. Es kann ja nicht sein, dass das Land mit dem weltgrößten Sportverband DFB als Ziel hat, nächstes Mal weiterzukommen als beim letzten Mal. Deswegen finde ich es richtig, wenn man sich große Ziele vornimmt.“

Dreesen begrüßt Klopp-Engagement

Auch für Dreesen hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die richtige Wahl bei der Suche nach einem Nachfolger für Julian Nagelsmann getroffen. „Jürgen Klopp muss nicht mehr beweisen, dass er ein hervorragender Trainer ist. Jürgen Klopp hat an allen seinen Wirkungsstätten ganz hervorragende Arbeit geleistet. Die Champions League in Liverpool gewonnen. Also da kann keiner sagen, dass das nicht der Richtige wäre“, sagte Dreesen.