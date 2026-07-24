Effenberg warnt Klopp: "Spieler werden genau hingehört haben"

SPORT1 24.07.2026 • 21:09 Uhr Stefan Effenberg findet einen kleinen Kritikpunkt am ersten Auftritt von Jürgen Klopp als Bundestrainer. Zudem warnt Effenberg Klopp in Bezug auf einen Punkt.

Stefan Effenberg hat auf den ersten Auftritt von Jürgen Klopp bei seiner Vorstellung als Bundestrainer reagiert – und den 59-Jährigen an das Einhalten seiner Worte erinnert.

„Er hat betont, dass die Tür zur Nationalmannschaft für jeden offen steht – ob nun für 18-, 19- oder 20-Jährige oder erfahrenere Kräfte. Das Alter spielt für ihn keine Rolle. Das ist ein deutliches Signal, da werden die Spieler auch genau hingehört haben“, sagte Effenberg im Gespräch mit t-online.

Klopps hält denkwürdigen Monolog

Damit habe Klopp das Leistungsprinzip unterstrichen, ähnlich wie es schon sein Vorgänger Julian Nagelsmann stets kommuniziert hatte. Klopp müsse „unbedingt dabei bleiben“.

Dass der ehemalige Liverpool-Coach bei seinem mehrminütigen Monolog direkt mit seinem Abschied gedroht hat, habe „nicht wirklich gepasst“. Klopp hatte eine Ansage an die Medien gemacht und gesagt: „Wenn ihr euch daneben benehmt und meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg.“

Effenberg warnte derweil auch vor zu hohen Erwartungen an den neuen Bundestrainer. „Wir können uns alle freuen – dürfen dabei aber auch nicht die Realität ausblenden, dass wir derzeit weder in Europa noch weltweit zur Spitze gehören. Da gehören wir aktuell auch nicht hin“, wurde der ehemalige Bayern-Profi deutlich.

Effenberg: Klopp trägt die „volle Verantwortung“

Der SPORT1-Experte wünscht sich, dass die deutsche Nationalmannschaft bei der EM 2028 wieder eine ordentliche Rolle spielen kann – und „dann bei der WM 2030 mit ihren Leistungen den Respekt der Gegner einfordert und die Fans begeistern kann“. Dafür trage Klopp die „volle Verantwortung“.