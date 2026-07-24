Jürgen Klopp wendet sich plötzlich an den FC Bayern

Johannes Vehren 24.07.2026 • 17:04 Uhr Jürgen Klopp wendet sich aufgrund seiner Vergangenheit als Funktionär von Borussia Dortmund und Red Bull plötzlich bei seiner Vorstellung an den FC Bayern.

Bei seiner Präsentation als neuer Bundestrainer des DFB hat Jürgen Klopp darüber gesprochen, dass seinen Vorgängern in der Vergangenheit vorgeworfen wurde, sich nur selten in den Stadien die Spiele ihrer Schützlinge angesehen zu haben. Doch plötzlich schweifte er ab und wendete sich an den FC Bayern.

„Ich habe die Diskussionen über all die Jahre verfolgt und immer, wenn es nicht lief, wurde dem Bundestrainer vorgeworfen, dass er nirgends hingefahren ist“, begann Klopp und meinte, dass es in anderen Nationen Trainer gegeben hätte, die „wussten nicht mal, dass es eine U21 in ihrem Land gibt. Da bin ich mir ganz sicher.“

Klopp beim Supercup im Stadion

Er führte weiter aus, dass sehr erfolgreiche Trainer ganz vieles nicht interessieren würden. Gleichzeitig sagte Klopp, dass er zwar die Kritik verstehen, aber auch er es nicht allen recht machen könnte.

Anschließend verriet der 59-Jährige: „Den Supercup, das hat Aki Watzke schon bestellt, dass ich da neben ihm sitze. Ergibt natürlich Sinn, wenn Bayern gegen Dortmund spielt.“

Klopp wendet sich an FC Bayern