Jürgen Klopp wendet sich plötzlich an den FC Bayern

Bei seiner Präsentation als neuer Bundestrainer des DFB hat Jürgen Klopp darüber gesprochen, dass seinen Vorgängern in der Vergangenheit vorgeworfen wurde, sich nur selten in den Stadien die Spiele ihrer Schützlinge angesehen zu haben. Doch plötzlich schweifte er ab und wendete sich an den FC Bayern.
Klopp wendet sich an den FC Bayern
„Ich habe die Diskussionen über all die Jahre verfolgt und immer, wenn es nicht lief, wurde dem Bundestrainer vorgeworfen, dass er nirgends hingefahren ist“, begann Klopp und meinte, dass es in anderen Nationen Trainer gegeben hätte, die „wussten nicht mal, dass es eine U21 in ihrem Land gibt. Da bin ich mir ganz sicher.“
Klopp beim Supercup im Stadion
Er führte weiter aus, dass sehr erfolgreiche Trainer ganz vieles nicht interessieren würden. Gleichzeitig sagte Klopp, dass er zwar die Kritik verstehen, aber auch er es nicht allen recht machen könnte.
Anschließend verriet der 59-Jährige: „Den Supercup, das hat Aki Watzke schon bestellt, dass ich da neben ihm sitze. Ergibt natürlich Sinn, wenn Bayern gegen Dortmund spielt.“
Klopp wendet sich an FC Bayern
Klopp kam daraufhin vom Thema ab und sagte: „Da fällt mir ein, die Bayern müssen sich keine Gedanken machen, nur weil Acki, ich und Sven Bender jetzt hier sind, dass ich nur Dortmund-Spieler einlade. Was auch witzig wäre. Oder nur weil ich bei Red Bull gearbeitet habe, hole ich nur Leipziger, puh… Obwohl die sehr gute Spieler haben.“