Kehrtwende bei DFB-Star wegen Klopp?

Justin Schroll 29.07.2026 • 12:34 Uhr Nach dem WM-Debakel gegen Paraguay soll Antonio Rüdiger über einen Rücktritt aus dem DFB-Team nachgedacht haben. Doch nun könnte sich der Wind gedreht haben.

Seit Freitag steht endgültig fest, dass Jürgen Klopp das Amt des Bundestrainers übernimmt. Welche Akteure beim ersten Pflichtspiel Ende September im Kader stehen werden, ist noch völlig unklar. Womöglich ist auch Antonio Rüdiger dabei, der offenbar schon angedeutet hatte, nicht mehr für die DFB-Elf spielen zu wollen.

Wie die Sport Bild berichtet, soll der 33 Jahre alte Abwehrspieler von Real Madrid nach dem WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay in Boston bereits in der Kabine angekündigt haben, seine DFB-Karriere beenden zu wollen. Doch nach der Thronbesteigung von Klopp soll bei Rüdiger dem Bericht zufolge ein Umdenken eingesetzt haben.

DFB-Team: Steht Rüdiger weiter zur Verfügung?

Demnach halte sich der Innenverteidiger die Möglichkeit offen, doch noch weiter für das DFB-Team aufzulaufen, sollte der neue Bundestrainer mit ihm planen.

Bis auf Bayern-Keeper Manuel Neuer, der bereits direkt nach dem WM-Aus bestätigt hatte, dass die Partie gegen Paraguay sein letztes Länderspiel gewesen sei, hat noch kein WM-Fahrer öffentlich seinen Rücktritt verkündet.