U19-EM: Deutschland - Wales heute Live im Smart-TV, Stream und Ticker - Nächster Sieg für DFB-Nachwuchs?

Lars Hinzberg 01.07.2026 • 17:00 Uhr Die U19-Junioren des DFB treffen am Mittwoch im zweiten EM-Spiel auf Wales. So verfolgen sie die Deutschland-Partie live.

Nach dem WM-Ausscheiden der A-Nationalmannschaft dürfen die deutschen Fans ihre Hoffnungen nun vollends in die DFB-Junioren stecken. Im zweiten Gruppenspiel der U19-EM trifft die Mannschaft von Trainer Christian Wörns am Mittwoch auf Gastgeber Wales. Anstoß in Wrexham ist um 21.00 Uhr.

Gegen die Waliser, die ihren Auftakt mit 7:0 gegen Turnierfavorit Spanien verloren, ist Deutschland der klare Favorit. Ein Sieg würde dem DFB-Team zudem ein Endspiel ums Weiterkommen am letzten Spieltag gegen Spanien ersparen.

U19-EM heute live: So verfolgen Sie Deutschland -Wales

U19-EM: Wilder Auftaktsieg für Deutschland

Beim spektakulären Auftaktsieg gegen Dänemark wusste vor allem die deutsche Offensive zu überzeugen. Neben dem umtriebigen Kapitän Francis Onyeka (von Bayer Leverkusen nach Elversberg verliehen) überzeugte auch der Hamburger Otto Stange mit einem Doppelpack. Genauso auffällig waren allerdings auch die defensiven Anfälligkeiten beider Teams.

Im Kader der DFB-Junioren tummelt sich bereits einiges an Profierfahrung. Neben den genannten Bundesligisten Otto Stange und Francis Onyeka reist Leverkusens Montrell Culbreath mit drei Champions-League-Einsätzen im Gepäck auf die Insel.