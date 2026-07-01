Nach dem WM-Ausscheiden der A-Nationalmannschaft dürfen die deutschen Fans ihre Hoffnungen nun vollends in die DFB-Junioren stecken. Im zweiten Gruppenspiel der U19-EM trifft die Mannschaft von Trainer Christian Wörns am Mittwoch auf Gastgeber Wales. Anstoß in Wrexham ist um 21.00 Uhr.
U19-EM: Deutschland - Wales heute Live im Smart-TV, Stream und Ticker - Nächster Sieg für DFB-Nachwuchs?
Bleibt Deutschland im Flow?
Gegen die Waliser, die ihren Auftakt mit 7:0 gegen Turnierfavorit Spanien verloren, ist Deutschland der klare Favorit. Ein Sieg würde dem DFB-Team zudem ein Endspiel ums Weiterkommen am letzten Spieltag gegen Spanien ersparen.
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U19-EM: Wilder Auftaktsieg für Deutschland
Beim spektakulären Auftaktsieg gegen Dänemark wusste vor allem die deutsche Offensive zu überzeugen. Neben dem umtriebigen Kapitän Francis Onyeka (von Bayer Leverkusen nach Elversberg verliehen) überzeugte auch der Hamburger Otto Stange mit einem Doppelpack. Genauso auffällig waren allerdings auch die defensiven Anfälligkeiten beider Teams.
Im Kader der DFB-Junioren tummelt sich bereits einiges an Profierfahrung. Neben den genannten Bundesligisten Otto Stange und Francis Onyeka reist Leverkusens Montrell Culbreath mit drei Champions-League-Einsätzen im Gepäck auf die Insel.
Gespielt wird bei der U19-EM in zwei Vierergruppen. Die Erst- und Zweitplatzierten ziehen anschließend ins Halbfinale ein und qualifizieren sich automatisch für die U20-WM im nächsten Jahr. In der Parallelgruppe gegen Italien, Serbien und die Ukraine an den Start. Das Finale steigt am 11.07.