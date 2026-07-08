U19-EM heute live: Deutschland - Ukraine im TV, Stream & Ticker DFB-Team peilt Finale an!

SPORT1 08.07.2026 • 17:00 Uhr Die deutsche U19-Nationalmannschaft greift zum zweiten Mal in Folge nach dem Einzug ins Endspiel der Europameisterschaft. Nach einer dramatischen Pleite im Vorjahr soll gegen die Ukraine diesmal das Finale der U19-EM her.

Die deutsche U19-Nationalmannschaft kämpft bei der Europameisterschaft um den Einzug ins Endspiel. Das Team von Bundestrainer Christian Wörns tritt im Halbfinale gegen die Auswahl der Ukraine an (ab 20 Uhr im LIVETICKER).

Deutschland war in seiner Gruppe Zweiter geworden, hinter den klar favorisieren Spaniern. Die Ukraine hatte ihre Gruppe mit drei Siegen gewonnen.

U19-EM heute live: So verfolgen Sie Deutschland – Ukraine

Deutschland überstand die Vorrunde mit einem knappen Sieg gegen Dänemark (4:3) und einem deutlichen Erfolg gegen Wales (4:0). Doch gegen Spanien setzte es ein 0:4.

Gespielt wird um das Finalticket im englischen Wrexham.