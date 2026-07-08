U19-EM heute live: Deutschland - Ukraine im TV, Stream & Ticker DFB-Team peilt Finale an!

Die deutsche U19-Nationalmannschaft kämpft bei der Europameisterschaft um den Einzug ins Endspiel. Das Team von Bundestrainer Christian Wörns tritt im Halbfinale gegen die Auswahl der Ukraine an (ab 20 Uhr im LIVETICKER).
U19-EM: Kommt Deutschland ins Finale?
Die deutsche U19-Nationalmannschaft greift zum zweiten Mal in Folge nach dem Einzug ins Endspiel der Europameisterschaft. Nach einer dramatischen Pleite im Vorjahr soll gegen die Ukraine diesmal das Finale der U19-EM her.
Trainer Christian Wörns will mit der deutschen U19-Nationalmannschaft ins EM-Finale einziehen
© IMAGO/DeFodi Images
Deutschland war in seiner Gruppe Zweiter geworden, hinter den klar favorisieren Spaniern. Die Ukraine hatte ihre Gruppe mit drei Siegen gewonnen.
U19-EM heute live: So verfolgen Sie Deutschland – Ukraine
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Deutschland überstand die Vorrunde mit einem knappen Sieg gegen Dänemark (4:3) und einem deutlichen Erfolg gegen Wales (4:0). Doch gegen Spanien setzte es ein 0:4.
Gespielt wird um das Finalticket im englischen Wrexham.
Die deutsche Nachwuchsnationalmannschaft stand bereits im vergangenen Jahr im Halbfinale, damals war Spanien der Gegner. Nach einer Verlängerung ging die Partie mit einem 5:6 zu Ende – es war das torreichste Halbfinale in der Geschichte der U19-EM.