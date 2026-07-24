Klopp verkündet Überraschung um bisherigen Berater Kosicke

SPORT1 24.07.2026 • 11:54 Uhr Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp umgibt sich beim DFB mit Vertrauten. Zu diesen zählt auch sein langjähriger Berater.

Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp wird seinen langjährigen Berater Marc Kosicke mit zum Deutschen Fußball-Bund nehmen. Kosicke werde sein „Co-Trainer für Strategie, Entwicklung und Innovation“, sagte Klopp bei seiner Vorstellung am Freitag auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main.

„Dass nur ein Cheftrainer kommt, reicht nicht“, sagte Klopp. „Wir müssen ganz viele Dinge ändern und da muss man auch Leute haben, die sich darum kümmern. Wir wollen jeden Stein umdrehen.“ Für den DFB gibt Kosicke den Posten als Geschäftsführer seiner Agentur „ProjectFive“ ab. „Marc Kosicke ist kein Berater mehr“, bestätigte auch der Neu-Bundestrainer. Kosicke gilt als „Erfinder“ des Trainer-Beraters, bis 2021 stand er Julian Nagelsmann zur Seite.

DFB: Diese Rolle übernimmt Kosicke

Auch Bernd Neuendorf sprach über die Personalie. „Wir haben gemerkt, dass Marc für Jürgen ein extrem wichtiger Ansprechpartner ist. Es war klar, dass die beiden so eng miteinander verwoben sind, dass sie nur im Paket zu haben sind. Die Frage ist dann immer: In welcher Rolle? Jürgen hat es als Co-Trainer bezeichnet. Für administrative Dinge, die abseits des Rasens stattfinden. So ist unser Verständnis. Diese Aufgaben soll künftig Marc übernehmen“, betonte der DFB-Präsident.

Offiziell gehört Kosicke nicht zum Mitarbeiterstab des DFB, arbeitet allerdings eng mit dem Verband zusammen.

„Er wird nicht als DFB-Mitarbeiter tätig sein, hat aber jeden Zugang und stimmt sich ab. Er ist eine wichtige Schnittstelle zum Verband. Er kümmert sich um Kommunikation und Sponsoren und um all die Fragen, die das Trainerteam jenseits des Fußballs beschäftigen“, schilderte Neuendorf weiter.

Der Verband selbst werde dadurch jedoch nicht entkräftigt, versicherte Neuendorf: „Die Entscheidungen fallen aber natürlich, und das kann nicht anders sein, wenn er ein externerer Mitarbeiter ist, hier in den Gremien.“

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