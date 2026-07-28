Deutschland: Völler von Ex-Spielern enttäuscht

Philipp Heinemann 28.07.2026 • 09:44 Uhr Rudi Völler stellt sich einmal mehr vor Julian Nagelsmann. Der DFB-Sportdirektor prophezeit eine baldige Rückkehr des ehemaligen Bundestrainers - und gesteht Fehler ein.

Rudi Völler hat den ehemaligen Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen überzogene Kritik verteidigt. „Das hat er nicht verdient. Teilweise war es zu hart und einfach auch ungerecht. Das habe ich ehrlich gesagt lange unterschätzt, das war mein großer Fehler“, sagte der Sportdirektor der deutschen Nationalmannschaft auf dem „Internationalen Trainer-Kongress“ in Mainz.

Außerdem prophezeite Völler dem nach der enttäuschenden WM zurückgetretenen DFB-Coach eine baldige Rückkehr in den Spitzenfußball.

„Er ist ein Top-Charakter, ein Top-Junge, der eine ganz große Trainerkarriere vor sich hat, er ist ja noch jung. Ich bin mir sicher, dass es nicht lange dauern wird, bis er wieder bei einem Topverein ist. Da wette ich sehr viel drauf.“

Völler schimpft über Scheißhausparolen

Völler hatte Nagelsmann vor und während der Weltmeisterschaft, bei der Deutschland zum dritten Mal in Folge das Achtelfinale verpasste, immer wieder den Rücken gestärkt.

Der Ex-Coach habe „in den Medien und auch bei den Fans nicht mehr die Lobby“ gehabt, „die er gebraucht hätte. Egal, welche Entscheidung er getroffen hat, sie wurde häufig negativ ausgelegt“, sagte er.

Das lag wohl auch an unglücklichen Fotos aus dem deutschen WM-Quartier, die Familienmitglieder der Auswahl zeigten.

„Aber dass wir ausgeschieden sind, lag nicht daran, dass Lena Nagelsmann beim Radfahren fotografiert wurde“, bekräftigte Völler: „Da bin ich auch von einigen Experten enttäuscht, die selbst gespielt haben, und es eigentlich besser wissen müssten: Solche Dinge spielen für die Mannschaft doch gar keine Rolle. Und auch was über Stimmung und Quartier teilweise verbreitet wurde, waren Scheißhausparolen.“

In seine Analyse kurz nach dem Turnier hatte Völler aber auch kritische Töne angeschlagen. Nun schob er nach, Nagelsmann habe kommunikativ „den ein oder anderen Fehler gemacht, da müssen wir nicht um den heißen Brei rumreden“.